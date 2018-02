Karina asegura es falso que siga de militante en el PAN

Monterrey

La diputada local independiente, Karina Barrón Perales, aseguró que tiene todo el derecho de buscar la reelección como diputada de Movimiento Ciudadano por el distrito 8 local, al asegurar que son falsas las versiones de que sigue siendo militante del Partido Acción Nacional (PAN).

La legisladora negó las acusaciones del representante del PAN en la Comisión Estatal Electoral, Gilberto de Jesús Gómez, y confirmó que tiene los documentos oficiales que demuestran que desde el 1 de septiembre de 2015 renunció ese instituto político.

La legisladora dijo que se requería de la renuncia al partido para poder conformar el Grupo Legislativo Independiente al inicio de la presente Legislatura, acción a la que se sumó también el diputado Marco Antonio Martínez, que también renunció a la militancia panista.

"Tengo una carta de renuncia a Acción Nacional que fue el 1 de septiembre de 2015, tengo también la carta donde solicité la nueva conformación de la bancada independiente en el Congreso, que si yo no hubiera tenido la renuncia en Acción Nacional, si no se hubiera concretado no hubiera conformado un Grupo Legislativo Independiente, y hoy ya no aparezco en el padrón de militantes, el cual lo tengo también notariado donde yo no aparezco.

"Puedo señalar que es falso este señalamiento que hacen y yo sé que traen una doble intención: perjudicarme y también perjudicar a Movimiento Ciudadano, y perjudicar a la gente que ya no quiere estar sometida en Acción Nacional, pero yo creo que a esto le llamamos miedo, nosotros seguimos trabajando y es bien lamentable que los dirigentes de Acción Nacional sigan con su misma soberbia", declaró.

Insistió en que hay desesperación en el PAN por las diversas renuncias que se han dado en las semanas recientes e hizo hincapié en que actualmente es periodo de precampañas, así que aún no hay registro oficial de candidatos.

"Por ahora soy precandidata, todavía no se ha hecho el registro en Movimiento Ciudadano, así que lo que están haciendo en el PAN es como patadas de ahogado, están desesperados, hay muchísima gente que se está saliendo de Acción Nacional y esto viene, nada más, a darme la razón", comentó.