Trudeau se reunirá con Peña en México el 12 de octubre

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará una visita oficial a México el 12 y 13 de octubre, y se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

TE RECOMENDAMOS: Peña Nieto invita a Justin Trudeau a visitar México

En un comunicado, la Cancillería detalló que en el encuentro, los jefes de Estado dialogarán sobre de los flujos comerciales entre ambos países y sobre los esfuerzos de colaboración en aspectos clave de la agenda bilateral.

En 2016, Canadá fue el cuarto socio comercial de México con transacciones superiores a 20 mil millones de dólares, y actualmente más de 96 mil mexicanos residen en ese país.

From October 10-13, I'll visit Washington, DC & Mexico City to talk jobs, trade & gender equality with our allies: https://t.co/4RqhaqeeRm