Reubicarán a junta vecinal por escultura en San Pedro

San Pedro Garza García

Tras casi 50 años de haberse instalado en las oficinas de Protección Civil de San Pedro, la junta de vecinos de la colonia Del Valle fue emplazada para desalojar el inmueble debido a que el municipio va a instalar una escultura de seis metros de altura en la zona.

Jesús Villarreal Tostado, presidente de la Junta de Vecinos de la colonia Del Valle y contralor social del municipio, dijo que el municipio les notificó del procedimiento de desalojo y tienen hasta el 14 de marzo para dar contestación a la carta.

Señaló que no están en contra de que se destruya el inmueble para construir un parque con ornamentos, sin embargo, sí se opusieron al costo de más de siete millones de pesos de la escultura denominada "El Edén".

Por otro lado, mencionó que ya se encuentran en pláticas con el municipio para concretar una reubicación , debido a que no podrían suspender el trabajo que realizan con la comunidad.

"Tuve una junta con el secretario de Ayuntamiento y nos hizo una propuesta informal de reubicación en tres lugares de los cuales solamente uno cumplía con nuestras expectativas de seguir en la colonia Del Valle", indicó.

Villarreal Tostado agregó que con esta situación esperan renovar un comodato con el municipio pues el que tenían venció en el 2007, pero ningún alcalde había manifestado su intención por reubicar el predio.

Tachan de "agachón" a Cabildo

Vecinos de San Pedro opinaron que tienen un "Cabildo agachón" porque aprueba proyectos que no son prioridad para el municipio y no toman en cuenta las necesidades de los ciudadanos.

Esto, luego de que ayer los regidores avalaron por unanimidad erogar 70 millones de pesos para la construcción de cuatro museos, adicional a los 150 millones que ya se habían etiquetado.

Asimismo, destinarán 7 millones para realizar una escultura denominada "El Edén" de la autoría del artista plástico, Ismael Vargas, ambos proyectos fueron promovidos por el alcalde Mauricio Fernández.

Jesús Villarreal Tostado, presidente de la Junta de Vecinos de la colonia Del Valle, mencionó que existen otras áreas que requieren atención y presupuesto municipal como lo son los servicios públicos y la seguridad.

"Este municipio tiene prioridades las cuales no se están respetando por el Cabildo: tenemos una iluminación muy deficiente, tenemos servicios ya municipales muy deficientes por el aumento de densidades, tanto en la vialidad como en los servicios de drenaje, agua, electricidad; cuestiones de cables colgados, de postes que dan un aspecto muy malo, y sobre todo nuestras vialidades que se encuentran en pésimo estado.

"También creemos que es preferible invertirle más a seguridad. Aunque siempre dice el municipio que tenemos el número de policías que cumplen con la norma mundial de siete policías cada mil habitantes, pero en este municipio no somos 133 mil gentes, somos 500 mil gentes, porque somos los que convivimos aquí entre 8 y 10 horas diarias. Entonces, realmente lo que vigilan ellos son a 500 mil gentes, con lo cual resulta ineficiente completamente el número de policías", dijo.

Mencionó que no el rechazo a los proyectos no es por "ignorancia cultural" sino por una necesidad real de temas que, consideró, no se están atendiendo adecuadamente.

"Creemos que es un cabildo 'agachón', creemos que es un Cabildo que está dado a las voluntades del alcalde y que no tenemos quién nos esté respaldando ni defendiendo nuestras prioridades como ciudadanos", dijo.