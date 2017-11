Juez desconoce proceso administrativo: Moreno

México

El jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, y el diputado local del PRD José Manuel Ballesteros, afirmaron que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es por desconocimiento administrativo del juez federal de lo laboral; sin embargo, valorarán los términos jurídicos en su defensa para evitar ser inhabilitados.

Moreno aseguró que pedirá licencia a su cargo como delegado mientras es notificado formalmente de la destitución, para poder seguir puntualmente la sentencia sin afectar la gobernabilidad de la demarcación.

Presentó la copia del expediente del pago de laudos a los cuatro empleados que presentaron el juicio laboral, monto que ascendió a 6 millones 979 mil 819 pesos y que fueron entregados el 6 de abril pasado.

Explicó que el juicio inició en 2004 cuando cuatro supervisores de vía pública fueron despedidos por reestructuración.

Moreno también dijo que se expidieron los nombramientos de verificadores a los quejosos, además de que todos los trámites fueron realizados en el tribunal de conciliación.

MILENIO tiene copia del oficio enviado a los magistrados de la sala segunda del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número DGJG/DJ/SACYRT/JUDACPAL/081/2015, en el que las autoridades delegacionales contestan a la petición de credenciales y ordenes de verificación para los elementos reinstalados.

“Material y jurídicamente la delegación se encuentra impedida para emitir los nombramientos de verificadores o inspectores en materia administrativa, ya que existen medios de convicción que demuestran dicha imposibilidad, como lo es el ordenamiento jurídico consistente en el aviso INVEADF/002/2010, por el que se da a conocer el inicio de actividades del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que es la única autoridad facultada para expedir credenciales de acreditación en materia de verificación administrativa”.

En tanto, Ballesteros dijo que no se escudará en su fuero y continuará trabajando, mientras espera para conocer la resolución definitiva del alto tribunal.

Señaló que buscará una reunión con los ministros de la SCJN para conocer los hechos jurídicos que derivaron en la sentencia emitida.

“No voy a utilizar el tema del fuero, no somos delincuentes, no nos estamos escondiendo. Es un caso de cinco administraciones anteriores, y mi fuero no va a ser utilizado para la defensa, porque se cuenta con todas las pruebas”, explicó.

Por su parte, Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, añadió que se trata de un asunto administrativo y el juez no consideró que la delegación no tenía facultades para expedir credenciales de verificación a establecimientos mercantiles, y a pesar de eso continuaron con el juicio que derivo en una sentencia de destitución.

Agregó que los casos por laudos son miles en todas las demarcaciones, por lo que exhortó a la SCJN revisar de manera detallada estos procesos, para evitar complicaciones en las transiciones administrativas por la entrada en vigor de la Constitución de CdMx.

Añadió que no es necesario que la Procuraduría General de la República notifique de un proceso de desafuero contra Ballesteros, ya que se manda directamente de un juez de procesos penales, pero en tanto no se tenga la sentencia final se desconocen los resolutivos y el diputado puede continuar como asambleísta.

MAÑANA SE REÚNEN MONREAL Y LÓPEZ OBRADOR

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que mañana se reunirá con el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, un día después de su segundo informe de gobierno, programado para hoy a las 17 horas.

El ex gobernador de Zacatecas dijo que prevé que ese mismo día defina su futuro político y dé a conocer si se mantiene en Morena.

“A lo mejor ocurre, es probable. Voy a ir con Andrés Manuel en un afán respetuoso. No estoy luchando por los cargos, me interesa la transformación del país. Quiero encabezar el gobierno de la ciudad y no me va la vida ahí. Si puedo voy a ir, si no, no pasa nada seguiré luchando por la ciudad”, explicó.

Señaló que por el momento no revisa propuestas y es que su objetivo es seguir al frente de la reconstrucción de la demarcación, que resulto dañada tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Recordó que tras la decisión de Morena de nombrar a la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, como coordinadora de organización territorial de CdMx, el PRI, Verde y el Frente Ciudadano por México le ofrecieron abanderarlo rumbo a la Jefatura de Gobierno.