Juan Ávalos 'coquetea' candidatura con Morena

Gómez Palacio, Durango

Juan Ávalos Méndez, ex dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Gómez Palacio, no descarta la posibilidad por contender un puesto político desde el partido Morena.

En entrevista con Marcela Moreno, Ávalos Méndez detalló que luego de intentar participar por la candidatura a la presidencia municipal y de alguna diputación federal sin respuesta positiva, recibió una propuesta por el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la cual está por considerar.

“Conversamos y coincidimos que hay que seguir haciendo cosas por Gómez Palacio y a mí me inquieta el seguir incidiendo con los resultados que ya he tenido”.



Señaló que conversó con el presidente estatal del PRI, Enrique Benítez, sobre la búsqueda de alguna candidatura local, sin embargo señala que prácticamente le cerró todas las posibilidades.

“Sin decir un ‘no’, realmente me cerró todos los espacios. A mí no me gusta ser un actor expectante que vean las cosas pasar sino que me gusta generarlas”, aseveró.

En un encuentro en la región con el delegado de Morena, Rosendo Salgado, Ávalos recibió propuestas que consideró como interesantes.

Al ser cuestionado sobre si este acto podría ser considerado como un acto de rebeldía o un ‘berrinche’, el entrevistado aseguró que buscará las puertas que se le abran para seguir con sus objetivos.

“Yo tengo amigos en todos los partidos. Esto es abrir puertas, pues si se cierra una yo voy a encontrar espacios, voy a abrir las puertas que sean necesarias para seguir aportando a la vida de la Comarca Lagunera y del estado”.

Aunque no hay una propuesta formal, ni especifica cual cargo podría contender, Ávalos Méndez, aclaró que seguirá como su labor como ciudadano buscando sin la necesidad de afiliarse a ningún otro partido.

rcm