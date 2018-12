Juan Ramón de la Fuente rinde protesta como embajador de México

Silvia Arellano y Angélica Mercado

Juan Ramón de la Fuente rindió protesta ante el Senado como embajador de México ante la ONU.



Minutos antes, por unanimidad, con 121 votos a favor, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento propuesto por el Ejecutivo.



El presidente del Senado, Martí Batres reconoció su trayectoria y preparación y le deseo éxito en su nuevo encargo.



El ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud permaneció más de 12 horas en las instalaciones del Senado, debido a que su comparecencia, programada a las 11 de la mañana, se retrasó por la discusión de la elección del ministro de la Suprema Corte.



A las 17:30 horas inició su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de américa del Norte, y después de 8 horas se ratificó su nombramiento ante el Pleno.



Durante su comparecencia, se pronunció por que nuestro país cambie su política de drogas, “porque no nos han resuelto el problema”.



“En este esquema prohibicionista, que ha sido la única respuesta que hasta ahora ha dado el Estado mexicano ha propiciado que se generen toda otra línea de ilícitos colaterales del crimen organizado y nos han potenciado problemas en lugar de acotarse”, afirmó.



Durante su comparecencia, señaló que el caso de México es particularmente complejo, por su ubicación geográfica.



“Somos vecinos de la palanca más poderosa del mundo. Hemos pagado un saldo verdaderamente alto y ésta política prohibicionista, a rajatabla, que no distingue entre una droga y otra, no todas hacen el mismo daño, cuando no hay una perspectiva de salud pública nos ha resultado francamente desventajoso”.



Y añadió: “Cualquier esfuerzo de pacificación que se haga en este país y nos urge hacerlo, pasa por una revisión de política de drogas, sino, no vamos a poder avanzar”.



Destacó que será respetuoso de las convenciones internacionales, y destacó que tiene la instrucción de que en marzo, cuando se discuta el tema en Viena, es que seamos cuidadosos para observar los compromisos internacionales del país, “pero también seamos explícitos en señalar que no estamos conformes con mantener el mismo esquema, porque no nos ha funcionado, en el caso de México ha sido muy oneroso en término de vidas humanas, recursos, rezago, falta de inversión”.



Al delinear su línea de trabajo destacó que se le dará prioridad a la Agenda 2030, y mencionó que ha sido invitado nuevamente para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU – por quinta ocasión- pero ser analizará hasta el próximo año, porque implica riesgos, ventajas y desventajas.



Por otra parte, consideró que hay interés por mantener interacción en las operaciones de mantenimiento de la paz. Y aunque mencionó que el Ejecutivo ha instruido que no se exponga a nadie, comentó que sería interesante aprender de cómo se organizan algunas operaciones en lugares con conflicto.



