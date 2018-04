Instituciones son débiles ante escenario post electoral dividido: De la Fuente

Ciudad de México

Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, alertó que México no cuenta con instituciones sólidas para enfrentar un escenario post electoral dividido. Al realizar un diagnóstico clínico del país, dijo que el peor de sus males es la ignorancia; por ello, llamó a los jóvenes a votar el próximo 1 de julio y exigir que se respete; además les recomendó no consumir drogas, pero quien las consume -dijo- no debe ser considerado un criminal.

"Me preocupa un posible escenario postelectoral en donde el país quedara dividido, y que fuera algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, pero con una enorme desventaja, que nosotros no tenemos las instituciones que ellos tienen, no tenemos un poder judicial en donde un juez de distrito en California le puede parar al presidente de Estados Unidos una ley antimigrante.

"Nuestro sistema, nuestras instituciones no tienen esa fortaleza, esa solidez, una división en la sociedad sin esas instituciones puede ser complicada y es uno de los puntos débiles del enfermo, el sistema de impartición de procuración de justicia para que la corrupción no quede impune y no podemos avanzar contra ella", subrayó.

Juan Ramón de la Fuente, quien ocupa el cargo de presidente del Consejo Académico Asesor de Laureate México ofreció una conferencia magistral en la UVM campus San Rafael, en donde presentó el contendido de su libro "La sociedad dolida. El malestar ciudadano", en el que debido a su formación de médico, "veo al país como un enfermo" y realiza un diagnostico clínico de los diferentes padecimientos que lo aquejan.

En ese sentido, previó que el candidato que resultará ganador de la contienda electoral, será quien logre -como un buen médico-, "entender porque está dolida la sociedad mexicana" y generar la empatía necesaria para ayudarle a sanar.

El próximo gobernante tiene la tarea de "entender mejor los problemas, ante los retos que tenemos que enfrentar como parte de la globalización en que estamos inmersos, porque los próximos años van a ser complicados, quizá más que estos últimos", sentenció.

Juan Ramón de la Fuente pidió a los estudiantes universitarios y egresados no perder la "oportunidad para salir y votar y exigir que nuestro voto se respete, (ya que) si nos quedamos contemplativamente en calidad de víctimas, no vamos a lograr nada, lo otro no garantiza que las cosas cambian pero es la mejor opción d que las cosas cambien".

Además, "frente a la tentación de consumir drogas" les recomendó tomar conciencia sobre esa decisión que es individual, pero "yo lo que pienso es que están haciendo algo perjudicial para su salud, como médico no estoy a favor de que usen drogas, les hace daño, unas más, otras menos, pero la decisión al final es de ustedes, pero tampoco estoy a favor de que quien las consuma sea considerado un criminal", subrayó.

De esa forma, insistió en que la estrategia contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano está perdiendo. "Luchar por una sociedad sin drogas, es una ingenuidad, las drogas ahí están y estarán, con la estrategia actual el consumo no solo no ha decrecido, sino ha aumentado (...) la prohibición lo único que ha logrado es que estemos criminalizando a quienes consumen drogas porque están haciendo algo ilegal".

Asimismo, el ex rector de la UNAM destacó que la mayor de nuestras enfermedades es la ignorancia, por lo que para cambiar al país es necesario salir de ella.

"Salir de la ignorancia no garantiza que se van a resolver pero si no salimos de la ignorancia yo no veo cómo se puede cambiar. No creo en los cambios violentos, no creo en los golpes de timón, pienso que es con el conocimiento, con el diálogo, con la razón que tenemos que instrumentar los cambios en nuestra vida".

