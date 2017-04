Agreden a Xóchitl Gálvez en tianguis de Tlalnepantla

Ciudad de México

Líderes y comerciantes de un tianguis de la colonia El Tenayo, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Baz, agredieron a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, quien realizaba actos de campaña a favor de la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.

A través de Periscope, Xóchitl Gálvez explicó que, acompañada por poco más de 30 simpatizantes, estaba colocando mantas en casas y unidades habitacionales de la zona a favor de Vázquez Mota.

Posteriormente al acudir al mercado sobre ruedas se observa a un hombre que reclama a la delegada que realice proselitismo en el tianguis y les pide que se retiren y que dejen de grabar.

-¿Hay algún problema de venir aquí, joven?, pregunta Gálvez

- Sí, señora. Aquí no se permite entrar, y a mí no me grabe. A mí no me grabe por favor.

-La calle es libre, expresa la delegada

-Aquí es una zona de trabajo, le pido de favor que si quieren hacer su proselitismo lo hagan a fuera del tianguis. Evitemos un conflicto, advierte el hombre.

Segundos después comienzan a empujar e insultar a la jefa delegacional y a los simpatizantes panistas; "¡espérate, espérate te pasas cabrón, la calle no es tuya!", grita Gálvez mientras es agredida.

"Fui golpeada, sólo estábamos platicando con los comerciantes y nos sacaron a empujones, además de que nos comenzaron a decir palabras altisonantes. Agredieron a 30 o 40 personas. Estábamos haciendo campaña de manera pacífica", expresó Gálvez.

"Que no se pasen de lanza, la gente está hasta la madre en este estado. Pareciera que el PRI se resiste y con esas actitudes los ciudadanos ya no lo van a permitir. Voy a venir más apoyar a Josefina, basta de querernos intimidar y basta de que nos quieran golpear, seguiré viniendo", manifestó.

La delegada acudió al Ministerio Público a presentar una denuncia junto con el grupo de brigadistas que la acompañaban, uno de los cuales sufrió un golpe en la cabeza al evitar que despojaran a Gálvez de su celular.