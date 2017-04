En Chalco, Josefina anuncia que va contra extorsionadores

Valle de Chalco

La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, anunció que de ganar las elecciones, combatirá el delito de extorsión que ha dañado sin misericordia a los diversos sectores de la entidad.

Durante un evento de campaña en la colonia Independencia en Valle de Chalco, dijo que "ya se están acabando los 90 años de muy malos gobiernos (del PRI en le entidad mexiquense), ya no queremos seguir viviendo en medio de tanta inseguridad".

Destacó que en Valle de Chalco, 7 de cada 10 personas han sido asaltados al menos una vez.

"Comerciantes y locatarios de mercados me han informado que les cobran cuota de piso, que les cobran la extorsión y si no pagan la cuota y la extorsión, como consecuencia o cierran su negocio o van a amenazar a sus familias: en esta zona como en el Estado de México, hay mercados populares donde ya casi no hay locales abiertos, y estos han cerrado después de trabajar 40 o 50 años porque les vienen a cobrar el derecho de piso, que no es otra cosa que robarle a la gente decente su trabajo y su dinero", explicó.

Dijo que de acuerdo con comerciantes, "cuando ha sido detenida alguna persona que viene a cobrar cuota y lo lleva con el alcalde y las autoridades lo sueltan el mismo día y luego regresa el presunto delincuente más enojado, le cobra más y continúan las amenazasen su contra".

"De ganar la gubernatura, voy a trabajar para que regrese la paz y seguridad a todo el Estado de México", añadió.

Externo que los delincuentes están libres porque no se aplica la ley, por lo que aseveró que aquella persona que delinca "se irá a la cárcel cuando yo gobierne el Estado de México".

RAM