Llama Vázquez Mota a combatir la indiferencia

Cuautitlán Izcalli

Luego de afirmar que el principal enemigo es la indiferencia, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, hizo un llamado a empresarios, industriales y a todos los ciudadanos para impulsar la alternancia en la entidad, para dejar de vivir con miedo, recuperar libertades y, en suma, lograr "una transformación radical que permita un Estado de Derecho que genere paz y orden, para que las 10 mil empresas que se han ido en los últimos cuatro años, regresen", al tiempo de comprometerse a que su gobierno no competirá con las unidades económicas para hacer negocios. "Más sociedad y menos gobierno", dijo.

En reunión con industriales de la región, quienes expresaron sus inquietudes en temas como seguridad, apertura de negocios y servicios, entre otros, Vázquez Mota aprovechó para demandar que se ponga al descubierto "toda la red de complicidad del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte", exigiendo que Alfredo del Mazo, candidato del PRI, responda por qué el ex tesorero del ex gobernador detenido fue delegado en Banobras en tierra veracruzana; y a Delfina Gómez Álvarez, aspirante de Morena, por haber sido enlace de este partido con el político.

"No es coincidencia que Duarte haya comprado un rancho de 100 hectáreas en el Estado de México, con caballeriza y hasta hospital para caballos con un gasto de 200 millones de pesos; supuso que iban a gobernar por 90 años más para contar con protección", dijo la abanderada panista, quien refirió que sus adversarios son iguales, y advirtió que eso se va a acabar una vez que asuma la gubernatura.

Justo una de sus propuestas fueque la ley regrese a la entidad, creando las condiciones de un Estado de Derecho, con certeza jurídica, derechos de propiedad, "que es la mejor manera de activar la economía, y si hay ley y certeza regresarán las 40 mil empresas que se fueron y se crearán 10 mil empleo mensuales bien pagados".

Aunado a ello, refirió que una vez en el gobierno, "yo no voy a competir con ustedes, se acabaron las economías de compadrazgo" y, por el contrario, se van a generar condiciones para crear, combatiendo la inseguridad, llevando a la cárcel a delincuentes y a policías y funcionarios corruptos. "Esto entiendo por poner orden", aclaró.

En la misma forma, luego de afirmar que siete de cada 10 empleos de los mexiquenses están fuera de la entidad, se comprometió a revisar los impuestos estatales a la baja, y a crear incentivos fiscales a unidades económicas que contraten jefas de familia, a personas de más de 50 años de edad, a discapacitados, al primer empleo y con ello "ir formando nueva generación de emprendedores".

También ofreció apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas con créditos blandos y transparentes, tecnología e innovación, esto luego de decir que el Estado de México es lugar 21 en competitividad y lo que se busca con su propuesta es hacer de la entidad una potencia económica en América Latina, aprovechando el bono demográfico que representa que el promedio de edad de los mexiquenses es de 30 años.

"Hay muchas cosas que hacer; yo me encargo de la seguridad, del alumbrado, de permitir que las empresas trabajen y no tengan que andar perdiendo el tiempo ante funcionarios; ustedes deben apoyar generando buenos empleos y bien pagados", les dijo a los empresarios, a quienes llamó combatir la indiferencia, que es el peor enemigo, y dejar de vivir de rodillas como los últimos 90 años, impulsando la creación de ciudadanos y no solo de habitantes.





