PRI pronto revelará aspirantes a Presidencia: Narro Robles

El secretario de Salud, José Narro Robles, bromeó con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) sobre la declaración que hiciera el presidente Enrique Peña Nieto respecto a la "liturgia" que se maneja en el PRI para elegir a sus candidatos.

"Tengo que irme, voy a ver al Presidente y le voy a preguntar qué quiso decir, regreso y se lo digo", respondió entre bromas a una estudiante que se dirigió a él como presidenciable.

En auditorio del ITAM, donde ofreció una charla sobre los retos en el sistema de salud, Narro Robles explicó que el Presidente hizo una analogía: "Cada partido político en este país tiene sus formas, sus tiempos, sus reglas, algunas escritas, otras no escritas, ese es el sentido de la liturgia y el PRI no es la excepción".

"Se habla de algunas personas, alguien dijo que eran cuatro; otros han dicho que son más. Pronto sabremos", detalló.

Ante universitarios, el funcionario federal comentó que la "pobreza y la enfermedad viajan juntas con la ignorancia" por lo que es preciso generar riqueza y sobre todo distribuirla.

"Saben que no hemos sido muy exitosos como país en la lucha contra la desigualdad", reconoció.

Los programas de apoyo a la pobreza requieren incluir el empleo rural. "Tenemos que pensar en ese México rural que asciende a más de 20 millones de personas, sobre todo en comunidades indígenas con las que tenemos siglos de deuda y hay que hacer mucho por ellos", aseguró.

El ex rector de la UNAM consideró esencial combatir la corrupción e impunidad porque debilitan el Estado de Derecho al generar costos económicos, como la pérdida de 480 mil empleos al año y hasta 5 por ciento menos inversión con respecto a otros países con mayor corrupción.

Detalló a los universitarios que la corrupción y la impunidad han propiciado que sólo 38 por ciento apoye la democracia y sólo 18% se encuentre satisfecho con la democracia, de acuerdo con el Latinobarómetro 2017.

Hay también una crisis de representación: 91% no confía en los partidos políticos; 83% no confía en los legisladores y 80% no confía en instituciones del sistema judicial".

Durante su presentación, Narro Robles destacó los logros alcanzados en la actual administración: más de 3 millones de nuevos empleos formales, lo que representa cuatro veces más que los registrados en periodos anteriores.

Además de la cobertura de educación media superior pasó de 64 por ciento en 2012 a 82 por ciento en 2017.

Destacó la cifra "histórica" de Inversión Extranjera Directa que en esta administración supera los 156 mil millones de dólares, 52 por ciento más de lo reportado hace seis años.

Narro Robles prevé que en 2030 México sea una de las nueve economías "más fuertes del mundo", debido a las Reformas Estructurales.

El titular de Salud refirió los retos que plantea el uso eficiente de los recursos para destinarlos a programas que controlen enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes insuficiencia renal y cáncer.





