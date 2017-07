Comentarios de Mireles no contribuyen a la paz: Barbosa

Ciudad de México

El senador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa reprobó el mensaje de José Manuel Mireles, quien azuzó a autodefensas en contra del Ejército, pues afirmó que este tipo de comentarios no contribuyen a la paz social.

TE RECOMENDAMOS: PGR investiga agresión contra militares en Tepalcatepec

"Totalmente lo repruebo, no se contribuye a solucionar la estabilidad de un territorio, de una región, de un estado, no se repone la paz social con ese tipo de comentarios de que las llamadas autodefensas hubo algunas limpias y otras que se vincularon al crimen organizado, no puede ser que haya este tipo de llamados. Yo creo que se requiere mucha sensatez", señaló.

En conferencia, el legislador celebró que Mireles esté en libertad, porque era uno de los motivos para generar estabilidad en Michoacán.

"Pero no está bien que vuelva a excitar a la sociedad con esa misma razón. Michoacán es un estado fallido en el tema de seguridad pública donde este nuevo gobierno no ha podido responder a todo lo que ha ocurrido en Michoacán, donde el gobierno federal ha demostrado su incapacidad y donde la penetración del crimen organizado en todos los niveles de gobierno ahí está presente. Pero de ahí a que se vuelva a ese escenario de autodefensas no es sano para el desarrollo de ninguna comunidad", expresó.

Incluso, comentó que con ese tipo de mensajes, Mireles puede hacer una apología de un delito y se arriesga a que su libertad sea revocada.

TE RECOMENDAMOS: Azuza Mireles a ‘autodefensas’ contra Ejército



"Digamos que no llegó al nivel de una apología del delito, pero sí se acerca a eso y yo veo que nadie quisiera que todas las regiones del país y su población, el estado les garantizara la paz social y la seguridad pública queremos eso. Pero no queremos ni la defensa por los propios ciudadanos, que se armen, se formen colectivos de gente armada, yo no estoy a favor de eso", destacó.





JASR