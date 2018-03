Alcalde de Durango molesto por sanción en su contra

Durango

El alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, comentó que se valora interponer un recurso legal contra la sanción que aprobó el Congreso del Estado en su contra, por promover su imagen con partidas del erario.

Enríquez Herrera, dijo que no se cuenta con un fundamento legal para sancionarlo porque no se hizo un pago por la nota periodística por la que se interpuso la queja ante autoridades electorales.

Indicó que no se ha logrado justificar con sustancia legal que se violentó las leyes electorales, no se demostró porque no se hizo un pago.

Además el martes pasado, en la sesión ordinaria de Congreso, se presentó el dictamen y se votó por los parlamentaristas locales sin debate de por medio.

Recalcó que los diputados tuvieron la oportunidad histórica de regresar al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) el recurso, pero incluso lo sancionaron como alcalde.

Dijo que de ser necesario se pagaría la multa, si así lo valoran sus asesores en el Ayuntamiento o si una organización de la sociedad civil o ciudadanos paguen la multa para reintegrar los recursos al Gobierno municipal.

En el momento de ser cuestionado sobre el otro procedimiento que se turnó dentro del Congreso local a la Comisión de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dijo que incluso existe un tercero, pero se aplican de manera indebida.

Por último se le cuestionó en materia de seguridad por los altos índices de robo, dijo que se atienden los llamados y exhortos de los diversos sectores sociales.

