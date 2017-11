Meade es el bueno del PRI para la Presidencia: Ayala

México

El senador y dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, dijo que José Antonio Meade no será el próximo gobernador del Banco de México (Banxico), sino que se perfila para ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República.

En entrevista, el legislador dijo que esa es su percepción y confió en no estar equivocado con esa premonición.

“De manera muy personal percibo que José Antonio Meade no va al Banco de México, mis razones, porque hay una manifestación, y hablo de los trabajadores al servicio del Estado, que ellos han expresado abiertamente, tienen la comunicación directa con los sectores sociales del país, han manifestado su simpatía por José Antonio Meade para que sea el abanderado del PRI”, destacó.

El pasado 20 de agosto, líderes de 89 sindicatos de la FSTSE manifestaron su respaldo al actual secretario de Hacienda por haber autorizado la entrega de un crédito por más de 6 mil 800 millones de pesos para vivienda.

Hace unos días, senadores del PAN y PRD coincidieron, por separado, en que Meade cumple con el perfil para encabezar Banxico, luego de que su gobernador, Agustín Carstens, dejará el cargo el 30 de noviembre para dirigir el Banco de Pagos Internacionales.

A casi 15 días de que venza el plazo para que el presidente Enrique Peña Nieto presente su propuesta para el relevo de Carstens, el panista Ernesto Cordero indicó que el documento aún no llega a la Cámara alta, porque seguramente el Ejecutivo está haciendo la valoración correspondiente para enviar al nuevo integrante de la Junta del Banxico.

Mientras, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, consideró que ésta será una discusión rápida para elegir al gobernador de Banxico; aunque calificó de grave que aún no tengan la propuesta de su sustituto.

—¿José Antonio Meade sería un buen perfil?

—Cubre un buen perfil para ese espacio, pero hace unos días les decía que como que veo entrampado o un poco dudosos en Los Pinos de adónde van a enviar a Meade, si a la campaña presidencial o al Banco de México… Creo que están ahí un tanto confundidos o tienen muchas dudas en Los Pinos para saber qué hacer con sus cuadros.

Consideró que este nombramiento puede discutirse en una semana, “a mí me parece que no sería lo correcto, lo correcto es que ya nos la mande, que podamos hacer el ejercicio de discusión y en todo caso de votación y si logra la votación suficiente, pues que esté ya ahí listo para cuando sea la sustitución. A mí me parece que eso tendría que hacerse, no esperar hasta el último día, el día 30 de noviembre para hacer el cambio, pero bueno, en Los Pinos opinan otra cosa”.