José Gilberto Temoltzin, nuevo dirigente del PAN en Tlaxcala

Adolfo Tenahua Ramos

"Los panistas se hartaron de lo mismo de siempre, decidieron que mi perfil era el idóneo para sacar del hoyo en el que está metido el partido, los anteriores dirigentes se dedicaron a exprimir al PAN para sacar provecho personal, actualmente las siglas están al borde de la quiebra, pero no tienen por qué preocuparse, después de la toma de protesta nos pondremos a trabajar a favor de los panistas que guardamos muchas esperanzas" sostuvo el virtual ganador, José Gilberto Temoltzin Hernández.



El candidato electo logró una votación de mil 173 sufragios, contra 367 de Ángelo Gutiérrez Hernández y 383 Asael Corona Ramírez.



En entrevista para este medio el virtual ganador, sostuvo que no va a defraudar a la militancia albiazul, el respaldo que recibió en las urnas se debe corresponder con trabajo y acciones que reflejen un cambio real.



"Estoy agradecido con los panistas, vamos a trabajar, la militancia aprovecho la oportunidad para salvar al partido, el PAN tiene que cambiar por que la gente así lo quiso, somos un proyecto nuevo y los resultados de las urnas se tienen que visibilizar en un panismo con futuro" aseveró.



Cabe a señalar que el PAN instaló 34 centros de votación en el estado, los militantes emitieron el sufragio a partir de las 10:00 horas, hasta las 16:00 horas, el comité electoral del partido instaló las mesas de votación para que acudieran 3 mil 194 militantes.



Esta ocasión el PAN dispuso dos boletas para una primera y segunda vuelta con el objetivo de que si diera una diferencia de 7 por ciento entre el primero y segundo lugar se abriría la urna naranja con el que se definiría al candidato electo para presidir los trabajos del PAN.



Y pese a que los dos candidatos que no resultaron beneficiados ya reconocieron su derrota, el partido informó a través de su vocero Víctor Loranca Sánchez que no fijará postura hasta el día lunes debido a que no hay datos precisos.





ARP