Nombran a Jorge Blanco coordinador independiente

Tras la licencia indefinida de Eugenio Montiel Amoroso del Congreso del Estado para integrarse al Gobierno Estatal como secretario de Desarrollo Social, la bancada independiente nombró al diputado Jorge Blanco como coordinador de este grupo legislativo.

Mediante la entrega de un documento en la Oficialía de Partes, los diputados independientes notificaron de este nombramiento y anunciaron que es por el resto de la actual legislatura y que no habrá cambios en la agenda.

Blanco dijo que invitarán al suplente de Montiel, el priista, Adrián Carlos Moreira, a que una vez que tome protesta, se integre a la bancada independiente.

"Hemos decidido, la bancada, designar un nuevo coordinador que recae en la persona de Jorge Blanco, hemos tenido pláticas los cuatro compañeros restantes de la bancada, esperemos que el quinto que venga desee entrar a la bancada independiente, sabremos su decisión ahora que tome protesta como diputado Adrián Moreira.

"Ahorita decidimos los cuatro integrantes de la bancada que la coordinación sería adecuada que la llevara mi persona, el motivo por el que no están aquí es por cuestiones de agenda, pero estamos los cuatro con la decisión y apoyando que lleve yo la coordinación de esta bancada en lo que resta de la legislatura", declaró.

Por su parte, la diputada independiente, Karina Barrón, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso aclaró que con la salida de Montiel, el grupo legislativo se redujo a cuatro, y en caso de continuar con esa cantidad, es decir, si Moreira se integra a la bancada del PRI, este grupo quedaría empatado en número de diputados con los del PT-Morena.

Sin embargo, precisó, esto no cambiaría en nada la configuración de las distintas comisiones, que presiden los independientes, ya que aunque están empatados, ellos tienen tres legisladores de mayoría.

"Por el momento no he tenido ningún acercamiento, tengo entendido que es de extracción priista, pero, si en su caso llega y se incorpora al Grupo Legislativo del PRI, no va a haber ningún cambio, seguimos siendo la tercera fuerza, no nada más por el número de integrantes, porque sí nos empataríamos, pero el tema es aquí que somos tres diputados de mayoría que ganamos con el tema de mayoría.

"Todo sigue igual, las comisiones siguen igual, el tema de la presidencia también, entonces no habría ningún movimiento ni ninguna afectación en el caso que se diera el cambio", declaró.

Tomará protesta este miércoles

Karina Barrón adelantó que este miércoles durante la sesión de la Diputación Permanente, Adrián Moreira tomará protesta como diputado para integrarse de inmediato a la actividad del Poder Legislativo.

"El día de mañana le vamos a tomar protesta al suplente, va a estar aquí, es uno de los temas que traemos pendientes y mañana toma protesta y ahí vamos a saber cuál es la intención, si se queda, no hemos tenido ningún acercamiento, se le va a dar la invitación, por si gusta quedarse en la bancada independiente", dijo.

