Cuestiona investigador ausencia de gobernador

Monterrey

El Gobierno del Estado consideró que el control de daños en el motín del penal de Apodaca se logró ocultando al gobernador Jaime Rodríguez Calderón de la escena, cuya magnitud requirió de su atención directa, aseguró el investigador Jesús Cantú Escalante.

En entrevista telefónica con MILENIO Monterrey, el profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, cuestionó que a pesar de ser un problema de alcance nacional, la comunicación ha sido deficiente, la ausencia del mandatario estatal y la incapacidad para resolver el problema son más que evidentes.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador desprecia opinión de investigador

"Explotó el motín por falta de atención del Gobierno del Estado... y hace no mucho tiempo habían dicho que la construcción de otro penal se descartaba, ahora tenemos las declaraciones de Aldo Fasci que se requiere otro penal en Nuevo León y eso demuestra nuevamente, porque ha sido una característica de este gobierno, este vaivén y variabilidad en los diagnósticos y en las soluciones.

"Hasta hoy también la comunicación no ha sido la más acertada, a pesar de que es un problema grave, a pesar de que ha sido un problema con una difusión nacional todavía el gobernador no ha aparecido en la escena, es evidente que ellos piensan que el control de daños se puede hacer simple y sencillamente no mostrándolo a él, como el responsable directo y pretendiendo dejar este problema dentro del ámbito de seguridad, pero en un problema de esta magnitud requiere la atención directa del gobernador", dijo Cantú Escalante.

Desde que estalló el motín inicialmente como protesta la noche del lunes, Rodríguez Calderón no ha salido a dar la cara o mostrarse públicamente, y sólo lo hizo la mañana de ese mismo día cuando dio su mensaje para entregar su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado.

Incluso en plena crisis del penal de Cadereyta, uno de los comentarios que publicó en su cuenta de Facebook fue una "noticia importantísima" que continuaba como gobernador y que no se iría a competir por la Presidencia como candidato independiente a menos que pidiera las firmas y el permiso de los neoloneses, lo que le ganó comentarios negativos retirando la publicación.

El también ex consejero del entonces IFE, que encabezaba José Woldenberg, señaló que ciertamente este tipo de hechos sangrientos no contribuyen a las aspiraciones del gobernador para contender a la Presidencia de la República.

Afirmó que son pocos logros que se pueden difundir en estos momentos y en contrapartida el tema de los penales ha sido un tema recurrente que no ha podido resolver ni controlar el Gobierno del Estado por incapacidad.

"Le brotó (el motín) a unos días de haber tomado posesión, en el primer año (11 febrero del 2016), en otro de los penales (Topo Chico), no podía, sin duda, preverlo o no podía tomar las medidas, dado que tenía poco tiempo en el cargo, pero ya estamos hablando a dos años y el problema sigue presente, hay una falta de atención y una incapacidad para solucionar el problema.

"Pero algo que, en su momento, si no es evaluado directamente por los ciudadanos, los candidatos que puedan verlo como un peligro y puedan pensar que les pueda quitar un porcentaje de votación, seguramente se encargarán de destacarlo porque ahí hay una displicencia o incapacidad para resolver el problema", apuntó Cantú Escalante.

Afirmó que existen aspectos muy cuestionables por el uso de la fuerza letal y determinar cuántos de los 17 muertos fueron producto de las riñas internas y cuántas fueron producto de esta intervención del Gobierno Estatal.