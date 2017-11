Jesús Casillas con miras en Zapopan

Guadalajara

“Lo que se ve no se pregunta”, dijo el priista y senador por Jalisco, Jesús Casillas, otro de los políticos que ya levantó la mano para contender en las próximas elecciones de 2018 y contender por algún cargo. “Si en este momento me preguntas: ¿tienes interés de participar en el proceso? Lo digo de manera categórica, sí. Sí tengo el interés, por una sencilla razón, porque me he dedicado a esto, porque lo hago con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho compromiso, y lo hago porque creo que le puedo aportar algo al servicio público”, señaló este domingo en su informe de actividades.

Aunque dijo que ya tiene los ojos puestos en la alcaldía de Zapopan, pues representar al municipio “ha sido una aspiración que he tenido desde toda mi vida”, es decisión de su partido considerar su participación en la contienda por el municipio o en cualquier otro cargo público.

“Hoy pongo a disposición de mi partido, en principio, y de los ciudadanos también, pues mi capacidad, mi experiencia, mi trabajo. Y si hay la oportunidad de participar en el próximo proceso electoral, lo estaré haciendo con mucho gusto, pero la decisión ya no me corresponde a mí”, agregó.

Aprovechó para dejar claro que desde su punto de vista, sea él el candidato de su partido, o cualquier otro, la alcaldía de Zapopan en 2018 ya está ganada por el tricolor.

“Independientemente me toque o no, estoy seguro que Zapopan, el próximo gobierno va a ser del PRI”, dijo, y justificó su afirmación criticando a la actual administración municipal que “se ha dedicado a hacer negocios”.

“Creo que sí hay posibilidades, los ciudadanos no han visto en este gobierno el cambio esperado (….) y hoy lo que necesitamos es que llegue un gobierno sensible, un gobierno que trabaje por los ciudadanos, que dé resultados (…) se requiere un gobierno sensible, responsable, y un gobierno con los tamaños para hacerle frente a la delincuencia”, finalizó.

En su informe de actividades, Casillas destacó que como senador ha estado presente en el 99.98 por ciento de todas las sesiones, así como su participación en las reformas estructurales.

GPE