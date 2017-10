Gobernador desprecia opinión de investigador

Escobedo

El gobernador Jaime Rodríguez primero despreció la opinión de Jesús Cantú Escalante, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, quien dijo que el mandatario se la ha pasado en campaña y no ha gobernado Nuevo León, aunque después reviró diciendo que le encantaría conocerlo y que podría llamarlo de asesor para no violar la Ley.

TE RECOMENDAMOS: Junta de firmas podría ser impugnada, dice investigador

Abordado tras el término de un evento en la colonia La Alianza, el Ejecutivo estatal desconoció a quiera fuera ex consejero nacional del Instituto Federal Electoral (IFE), cuando fue dirigido por José Woldenberg.

Desdeñó los comentarios y el análisis que hizo el profesor investigador a MILENIO Monterrey calificándolos como "amenazas", porque le gusta el protagonismo, al afirmar que el mandatario podría ser impugnado ante los tribunales electorales cuando capte las firmas de los ciudadanos sin renunciar al cargo.

"¿Quién es ese?", preguntó al reportero.

"Jesús Cantú Escalante", se le recordó.

"¿Quién es?", volvió a cuestionar el gobernador.

"Es profesor investigador del Tec de Monterrey".

"Pues, no vivirá aquí", respondió Rodríguez Calderón. "Ni sé quién es, a lo mejor ni vive aquí".

¿Dice incluso que pueden impugnar incluso por la captación de firmas sin renunciar al cargo?, se le cuestionó.

"Que lo haga... que me dejen de estar amenazando, les gusta el protagonismo de declarar, que se atreva a dar la cara y me lo diga, que no me lo mande decir.

"La gente tiene mi teléfono, tienen mi WhatsApp; a lo mejor lo agarro de asesor para no violar la Ley, me encantaría conocerlo, pero si me manda decir contigo... yo no podría hacerle caso ¿o le hago caso?", dijo, mientras preguntaba a los vecinos asistentes al arranque de construcción de una unidad médica en La Alianza.

Cantú Escalante fue director del periódico El Porvenir, consejero electoral del IFE, coautor de los libros La Reforma Electoral del año 2007 y la Comisión Estatal Electoral NL, ex director del Departamento de Derecho y Análisis Político del Tec; titular de la cátedra de investigación "Democracia y Estado de Derecho", investigador de las Escuelas de Graduados de Administración Pública y de la de Gobierno del Tec, y presidente actual del Consejo Directivo de Oxfam México.

Este jueves, en entrevista con este medio, el investigador afirmó que podría haber un conflicto por la presunción de uso de recursos públicos cuando llegue el momento de la captación de firmas sin renunciar al cargo, además de un descuido de la función de gobernador.