Ciudad de México

El senador Javier Lozano no descarta abandonar el PAN, debido a que hay “una política de exterminio contra quienes no pensamos igual” que la cúpula del partido.

—¿Ha pensado en abandonar el partido (PAN)?, se le preguntó.

—Sí, sí lo he pensado y no lo descarto, no lo descarto en entre momento, dijo el senador en entrevista con Magda González para Milenio Televisión.

Lozano dijo que antes de tomar una decisión, esperará a ver a “que definiciones llegan con el famoso Frente, porque todo parece que es un agandalle, todo parece que es repartirse el pastel, el botín político desde la cúpula de los partidos”.

Criticó que el Frente Ciudadano por México no tenga nada de ciudadano y sea “una fachada”, pues, dijo, “no se quiere abrir al sufragio, al escrutinio, a la participación”.

El lunes, el senador renunció como secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, debido a que no se le tomaba en cuenta y se le negó pertenecer a la Comisión de Cultura del Senado.





JASR