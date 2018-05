Javier Guerrero se une a las filas de Morena

Saltillo, Coahuila

Este miércoles la presidenta Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, anunció que el diputado federal por Coahuila, Javier Guerrero, se une al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy me integro a Morena y a la búsqueda de justicia social de Andrés Manuel López Obrador”, dijo Guerrero, quien además se dijo convencido de que en este proyecto de nación están representadas todas las voces de la población más vulnerada.

Sostuvo que Morena no es como el PRI, un partido que tiene al país sumido en la corrupción, sostuvo también, que el PAN no representa el cambio verdadero, además destacó que continuar como independiente, bajo el sistema tradicional de partidos, es someterse a condiciones de inequidad que no le permitirán trabajar por la ciudadanía.

“Dicen que México seguirá los pasos de Venezuela si gana López Obrador, yo digo que al menos en Coahuila los aprendices de Chávez y Maduro ya nos han gobernado".



“Acusan a Andrés Manuel de populista y autoritario, para populista Humberto Moreira y para autoritario Rubén Moreira, en sus gobiernos se destrozaron nuestras finanzas”, precisó.

Aseguró que no se suma a Morena por un cargo público, expuso que tiene conocimiento del trabajo de estructura territorial, por lo que su trabajo será en todo lo que pueda contribuir para que AMLO sea presidente y que se logre un cambio radical en el país.

Comentó que en este proceso electoral ya está sucediendo la entrega de despensas, la compra y coacción del voto en la entidad, en este sentido dijo que se incorpora a Morena porque quiere que México sea distinto.

Yeidckol Polevnsky, expresó que Javier Guerrero es un coahuilense muy valioso, por lo que celebró la decisión que tomó el diputado federal, al tiempo que reiteró que un gobierno panista no representa un cambio verdadero, pues con los ex presidentes Fox y Calderón el país empeoró.

Destacó que Javier ha desempeñado varios cargos en la administración pública en Coahuila, pero además es un ex candidato a ex gobernador de Coahuila, que suma esfuerzos para cambiar el rumbo del país.

En rueda de prensa la dirigente nacional de Morena, acompañada de Guerrero y el candidato a senador Armando Guadiana, informó que con esta adhesión se fortalece el movimiento en Coahuila.