Diputados piden a gobierno borrar "sonrisa cínica” de Duarte

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados confió en que la justicia mexicana logre borrar “la sonrisa cínica” del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y lo haga pagar por el desvío de recursos durante su administración.

“Confiamos en que ahora que sea extraditado Javier Duarte, las autoridades mexicanas, la justicia de nuestro país logre quitarle esa sonrisa cínica que nos preocupa”, dijo el coordinador, Marko Cortés, en conferencia de prensa posterior a la reunión de integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El legislador del PRD, Agustín Basave, advirtió de un posible acuerdo entre el ex gobernador de Veracruz y el gobierno federal para que los cargos en su contra sean menores; en respuesta, el coordinador de los priistas, César Camacho Quiroz, aseguró que “la ley no se pacta”.

Camacho Quiroz dijo que Javier Duarte debe asumir sus responsabilidades y aseguró que su partido no cobija a quienes cometen actos ilícitos.

“La aplicación de la ley y la impartición de justicia, no se pactan, se tiene apegar a las normas jurídicas y evitando las venganzas públicas que no son propias de un Estado democrático. Lo que hay que hacer es una profusa investigación, incluida la posibilidad, como es su derecho constitucional, de declarar tan ampliamente como se requiera, deberá, además en los tiempos de la transparencia y rendición de cuentas, la función jurisdiccional no es ajena, en consecuencia, todos, seguro estoy, al final no esteraremos de los razonamientos, de las consideraciones, del peso de las pruebas que justifiquen una decisión judicial que nos deje satisfechos a quienes queremos combatir eficazmente la impunidad”, destacó.

Sin embargo, el ex presidente del PRD y diputado federal, Agustín Basave insistió en la posible negociación para la extradición de Duarte y para que éste pueda ser juzgado por cargos poco graves.

“Yo tengo la sospecha y creo que muchos mexicanos tenemos la sospecha de que en el caso de Duarte hay ciertos arreglos entre el gobierno federal y él para que regrese y regrese con penas menores, castigos que le puedan sacar la vuelta, son demasiadas coincidencias como para dejar de ser malpensado”, señaló el perredista.









