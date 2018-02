Corral critica elección de candidatos a Senado del PAN

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, se deslindó del proceso de elección de candidatos a senadores plurinominales del PAN durante la reunión del Consejo Nacional del partido.

“Es mi deber político deslindarme de todo este proceso, no quiero ser parte de un proceso de simulación política, no quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional”, dijo el gobernador de Chihuahua.

Este día participé en la sesión de Consejo de @AccionNacional y clara y directamente me he deslindado de la forma en que se integró la lista de candidatos al Senado, vía plurinominal. No avalo este proceso porque considero contraviene normas estatutarias y principios del Partido.

Corral acusó que un grupo controla las decisiones del PAN “abusando” de la mayoría que tienen en los órganos internos del partido.

“Este proceso es un exceso por parte de un grupo reducido, de no más de cinco personas, que están tomando las decisiones de la campaña y del partido; consientes de que tienen mayoría en la Comisión Permanente y en el Consejo Nacional están decidiendo con una infinita soberbia”, añadió el mandatario estatal.

El gobernador señaló que el grupo planeó un “un proceso de fraude a la ley” para "tener la lista de candidatos al Consejo Nacional del PAN más reducida".

El partido dio a conocer que Josefina Vázquez Mota y Miguel Ángel Mancera ocupan el primero y segundo lugar de su lista de candidatos a senadurías plurinominales, en la que también figuran el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, el ex dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, y el actual presidente, Damián Cepeda.

Los partidarios del gobernador de Chiahuhua, Gustavo Madero Muñoz y César Jáuregui Robles, quedaron en los últimos lugares de la lista plurinominal.



En tanto, Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y miembro de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, dijo que la calidad moral de Corral crece con su decisión.

La coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, compartió el video en Twitter sin comentar algo; mientras que el senador panista con licencia, Roberto Gil Zuarth, advirtió “que con las listas de diputados pluris van a repetir la dosis”.

Sin embargo, Corral dijo que no se sumará al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, porque "me parece una persona profundamente mezquina".

Gracias por tu apoyo! Pero No me gusta tu conclusión amigo!! Sabes perfectamente que no creo en @lopezobrador_ me parece una persona profundamente mezquina. Me dio gusto que conversáramos en Chihuahua; más allá de todo lo que nos divide, sabes de mi afecto!. https://t.co/XuzORysunr