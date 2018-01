Corral: relación con gobierno federal, prácticamente rota

Ciudad de México

La relación con el gobierno federal está prácticamente rota, afirmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al advertir que no se moverá de la exigencia de que la Secretaría de Hacienda le entregue los 780 millones de pesos para sanear las finanzas del estado y de que se solicite la extradición del ex mandatario César Duarte.

Entrevistado antes del arranque de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, Corral refrendó que mañana encabezará una asamblea para explicar las afectaciones que causa la retención de los recursos de la hacienda pública federal a los habitantes de Chihuahua.

A la convocatoria no acudirá el precandidato de la coalición "Por México al Frente, Ricardo Anaya", quien declaró que no lo hará a fin de que no se politice el tema.

En la sede nacional del PAN, Corral afirmó que no hay ninguna comunicación con el gobierno federal: prácticamente está rota, no hay ninguna comunicación con los funcionarios por el contrarío, vemos la serie de mentiras que han salido a decir, cómo se han dado declaraciones absurdas , explicaciones sin sentido ante un hecho escandaloso ".

El mandatario local cuestionó las acciones de las autoridades hacendarias en el manejo de los recursos, al afirmar que "ya están instalados en una prepotencia y en un cinismo brutal, pero la posición la daremos a conocer hasta mañana en Chihuahua".

Mencionó que aún no presenta la controversia constitucional sobre la retención de los recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dijo que aún analiza las diversas alternativas con las que cuenta.

Insistió en que mantendrá dos exigencias "nos tiene que depositar los recursos retenidos injustamente y tienen que solicitar la extradición de César Duarte y de ahí no nos vamos a mover y son dos cosas separadas. Si nos depositan se arregla el problema".

El coordinador de los diputados el PAN, Marko Cortes, dijo en entrevista que sí acudirá al mitín convocado por Corral para mañana a las 11:00 horas en la Plaza del Ángel ubicada en la capital del estado.

nerc