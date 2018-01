Javier Lozano renuncia al PAN por diferencias con Anaya

Ciudad de México

El senador Javier Lozano renunció al Partido Acción Nacional y acusó al precandidato a la Presidencia de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, de utilizar los recursos del partido y condicionar presupuestos a las dirigencias estatales para promover sus aspiraciones personales.

"No me retiraré de la política me voy del PAN, pero no de la política ni del servicio público. Actúo con estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo", dijo en un video compartido en redes sociales.

El legislador dijo que Ricardo Anaya abusó de los recursos del partido, entre ellos los spots institucionales, para promover sus aspiraciones a la Presidencia.

Lozano Alarcón renunció a 13 años de militancia y acusó a Ricardo Anaya de condicionar presupuestos a las dirigencias estatales y candidaturas para obtener respaldo, además de amagar con expulsar a quienes no lo acompañaran.

"Estamos ante la imposición de un joven dictador que imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos se replican el PAN con absoluta candidez e impunidad", aseguró.

Lozano Alarcón dijo que con Ricardo Anaya y con Damián Zepeda, la dirigencia del PAN dio la espalda a la agenda legislativa de Acción Nacional y manipuló la integración de las comisiones en el Congreso, luego de que al mismo Lozano se le negó el regreso a la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.