Lozano se disculpa y retira su ‘spot’ sobre adultos mayores

Luego de críticas, polémica, hostilidades e incluso cientos de “likes” al spot subido a las redes sociales por Javier Lozano, en el cual llama a no dejar conducir el país a una persona mayor que ya no está en condiciones para ello, el vocero del candidato José Antonio Meade pidió una disculpa en Twitter y terminó por retirar el controversial mensaje.

En poco más de medio minuto, el spot refiere la supuesta mala salud del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y solicita “no dejarlo manejar el país”.

Aunque en la grabación no aparece López Obrador ni hay una referencia verbal a él, sí aparece un hombre de edad avanzada al volante de un vehículo mientras su hija en el asiento del copiloto le llama la atención sobre su desconocimiento del vehículo. El mensaje añade: “Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país”.

Mi respeto a los adultos mayores. Que no quepa duda. El tema va por otro lado. Confiarle la conducción del país a alguien que se quedó trabado en los 70s es lo que no hace sentido. En fin. Una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por el spot difundido. — Javier Lozano Alarcón (@JLozanoA) 19 de mayo de 2018





La respuesta en redes fue contundente, al señalarse como una “falta de respeto” y cosas peores, la visión de Lozano sobre los adultos mayores del país. En menos de un día las protestas se multiplicaron y para este sábado el vocero de la coalición Todos por México, tuiteó una disculpa a los adultos mayores y explicó que el video no se refería a las habilidades de ellos, sino al sinsentido que sería confiar el país a alguien que se quedó enfrascado en los años setenta.

Como las protestas continuaron, Lozano terminó por retirar el video de las redes sociales.

Si quieres ver el spot, puedes hacerlo aquí









