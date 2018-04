Senadores impiden votar tres veces punto de acuerdo a favor de Corral

Ciudad de México

En un hecho inédito, el pleno del Senado votó hasta en tres ocasiones un punto de acuerdo impulsado por la oposición que finalmente fue enviado a la siguiente sesión porque, a decir del presidente Ernesto Cordero, la primera fue "confusa", en la segunda hubo empate y en la tercera ya no hubo quórum.

Con el apoyo de "panistas rebeldes", el PRI rompió el quórum una vez que la bancada del PAN, apoyada por el PRD y el PT-Morena habían logrado empatar en 38 votos la propuesta para que el Senado exhorte al presidente Enrique Peña Nieto para que respete la división de poderes e instruya las acciones necesarias para el cese inmediato de la persecución política en contra del gobernador Javier Corral.

El último voto sería decisivo: el perredista Isidro Pedroza ingresaba al salón de sesiones en tiempo todavía para votar, pero en ese momento los priistas habían optado por no imprimir su huella en el tablero y abandonar el salón, junto con el panista Jorge Luis Lavalle.

Con 35 votos a favor y 3 en contra, Cordero dio por cancelados los trabajos.

"En virtud del resultado de la votación no existe quórum, se cita a la siguiente sesión ordinaria el 12 de abril. Se levanta la sesión", tocó la campanilla y extendiendo los brazos, soltó un "¡chirrín! a manera de conclusión.

En tribuna, la suplente de Corral Jurado, Silvia Martínez Elizondo, presentó el punto de acuerdo en el que acusa al gobierno federal de haber emprendido una campaña de desprestigio contra el gobierno de Chihuahua.

Además de cuestionar la decisión del Poder Judicial para que un juez federal atraiga el caso del ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, los senadores recordaron que guardias de la policía estatal comisionados para resguardar la seguridad de Corral y el Fiscal del estado, César Augusto Peniche, fueron víctimas de actos de violencia, ya que fueron atacados con armas de alto calibre.

En la reyerta hirieron al menos a ocho personas y dos de ellas perdieron la vida el miércoles.

"Esto no se puede dejar pasar por alto. La dignidad y la soberanía del Estado de Chihuahua no pueden ser mancilladas de tal forma, no se pueden someter sus derechos por temor a ser víctimas", dijo Silvia Martínez.

Los legisladores panistas pidieron al Presidente que instruya las acciones necesarias para que terminen las presiones políticas hacia el Poder Judicial de la Federación encaminadas a entorpecer la operación "Justicia para chihuahua" y, con ello, dar impunidad al ex gobernador César Duarte Jáquez y su equipo de gobierno.

También pidieron que la Fepade investigue el supuesto desvío de recursos en Ciudad Juárez hacia candidatos del PRI y que la autoridad electoral estatal se coordine con la alcaldía para blindar los recursos contra acciones electorales.













