En duda, acusaciones contra César Duarte: Ramírez Marín

Ciudad de México

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que están en duda las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, contra César Duarte y dijo que es preocupante que a ex funcionarios detenidos se les intente extorsionar, chantajear y hasta torturar.

TE RECOMENDAMOS: A gobierno le caló que haya exhibido corrupción: Corral

Ramírez Marín aseguró que el Partido Revolucionario Institucional apoyará cualquier acción que tenga fundamentos legales y que haya sido producto de un proceso judicial; además respetará el resultado sea cual sea.

El PRI "no solapará caprichos", respondió sobre la exigencia de que Duarte sea extraditado de Estados Unidos a México para que haga frente a las acusaciones por el presunto desvió de más de mil millones de pesos de las arcas de la entidad.

"Lo que está en duda es si realmente se trata de una investigación o de un montaje como acostumbra a hacerlos el gobernador de Chihuahua con fines políticos", señaló Ramírez Marín.

El presidente de la Permanente dijo que es "preocupante que a ex funcionarios detenidos se les esté tratando de extorsionar, chantajear y según testimonio de un abogado, incluso torturar, esto es inaceptable en cualquier gobierno, ante cualquier situación y se trate de quien se trate".

El legislador aseguró que el gobierno de Chihuahua está obligado a justificar y aclarar las investigaciones que realiza contra el ex gobernador de la entidad.

"Y esto no es una petición de carácter político, al contrario, hay que quitarles el carácter político a sus investigaciones y centrarlas en un tema judicial, eso no está pasando en Chihuahua porque el gobernador no le interesa el efecto legal, lo que le interesa es el juego mediático y por eso, como he dicho antes, esa es una vaca a la que Corral le va asacar toda la leche que pueda", aseguró el priista.









OVM