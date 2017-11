Si ‘góber’ no transparenta podrían descalificarlo: INE

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón podría perder su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República si no transparenta en tiempo y forma los gastos que ha realizado para recolectar las firmas de apoyo, de acuerdo con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, admitió que hasta el día de ayer el mandatario estatal no había reportado nada de gastos en esta etapa del proceso.

Precisó que todos los aspirantes a un cargo de elección popular federal tienen cinco días después del vencimiento de la fecha de recolección de firmas para informar al INE sobre sus gastos.

Por lo que en el caso de los aspirantes a la Presidencia, su fecha vence hasta el 24 de febrero del año entrante.

"El Instituto Nacional Electoral tiene que ver que todos estos requisitos, no solo el de apoyo ciudadano, sino la presentación de estos informes y todo, lo tendrá que valorar el Consejo General (del INE), obviamente el no registrar (los gastos de recolección de firmas) o no hacerlo, pues pueden ser diferentes sanciones que pueden llegar hasta no aceptar el que sea registrado como candidato independiente.

"A la fecha no tenemos registrados (gastos) de varios candidatos independientes, no solo de presidentes, sino de senadores y diputados (federales).

"Todos los aspirantes tienen la misma fecha en función a los plazos y te diría que son cinco días después, para presidente sería el 24 de febrero, sin embargo si es importante que conforme vayan avanzando los vayan registrando, si bien los plazos están dentro de la legalidad, es importante irle dando transparencia", dijo.

Explicó que hasta el momento tienen un registro de ingresos de un millón mil 270 pesos por parte de todos los aspirantes a candidatos independientes y gastos por 233 mil 389 pesos.

De estos, en el rubro de aspirantes a la Presidencia tiene solamente un registro de 766 mil y gastos de 37 mil pesos, de los cuales pertenecen a los aspirantes Margarita Zavala y Eduardo Santillán.

Ante tal panorama, Bernal Rojas lanzó un llamado e invitación a todos los aspirantes independientes de la localidad por un cargo federal a que vayan reportando sus gastos de manera permanente para no tener problemas o sanciones.

Recordó que los topes de gastos en este proceso de recolección de firmas, para presidente

, es de 33 millones de pesos, para senador un millón 300 mil y para diputaciones federales 120 mil pesos.

"Sin embargo, ante la atención y observancia de la ciudadanía, sería conveniente que, conforme van avanzando, (transparenten sus gastos), por eso el llamado respetuoso a cada uno de las y los aspirantes que vayan registrando porque prácticamente ya se les posibilitó para que estén subiendo al sistema, registren y sea pública esa información", concluyo.