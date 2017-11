No me invitaron a tiempo: gobernador sobre foro del Tec

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón atribuyó su ausencia al Foro Actúa, organizado por el Tecnológico de Monterrey, a que no fue invitado a tiempo para participar.

En entrevista al término de un anuncio de las estrategias a favor de la protección infantil, el Ejecutivo estatal indicó que dos días antes le entregaron la invitación, pero que no hubo tiempo de maniobrar para solicitar permiso y acudir al foro en el Auditorio Luis Elizondo.

"Yo ayer no acudí al Tecnológico porque no me invitaron.... a tiempo, me mandaron una invitación dos días antes, más o menos, yo ni sabía que iba haber ese evento, si yo hubiera agendado mi posibilidad, hubiera pedido un permiso para hacer mis planteamientos, pero no fui requerido con el tiempo adecuado.

"No sé si sea a destiempo o no, no quiero decir que de manera mal mandaron la invitación y la recibieron aquí en recepción y no se dieron cuenta, pero cuando yo pregunté, porque lo vi en los medios de comunicación (sobre la pasarela), y pregunté sobre el evento de que no he sido invitado y cuando revisaron vieron que la invitación llegó dos días antes, ya no pude hacer un cambio (de agenda)", explicó.

Durante la pasarela de aspirantes por la vía independiente que armó el ITESM, uno de los asistentes fue el periodista Pedro Ferriz de Con, quien criticó a Rodríguez Calderón afirmando que era un proyecto impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Ante ello, el gobernador pidió a su rival no pelearse entre ellos, por lo que dijo que éste padece el "Síndrome de Andrés Manuel López Obrador".

"Pedro trae enojos con él mismo, se me hace, lo que le puedo decir es que no se pelee, le tengo aprecio, tiene mi teléfono y puede hablarme (...) ya le está dando el Síndrome de Andrés Manuel", señaló.