Urgen a estados armonizar Ley de General de Víctimas

Ciudad de México

Legisladores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado reprocharon a Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que haya quejas de víctimas de estados y municipios que no son atendidas; el comisionado dijo que no se pueden atender todos los casos del fuero común, “porque son muchísimos, no tenemos capacidad”.

Ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, rindió su informe de 100 días al frente de la CEAV, Rochín hizo un llamado a los gobernadores y a las comisiones estatales de atención a víctimas para que armonicen sus legislaciones, constituyan los fondos de reparación y sus respectivas instancias.

“Las víctimas de todo el país tienen las mismas urgencias y los mismos derechos que las víctimas del delito del orden federal y de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales y es deber de todos los representantes del Estado Garantizar su cumplimiento”, expresó.

Por ello, los legisladores realizarán un exhorto a los Congresos locales para que armonicen su legislación con la Ley General de Víctimas, lo que incluye la creación de un fondo para ayuda, asistencia y reparación integral.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, comentó que se tiene que hacer valer el artículo 88 Bis de la Ley, referente a cuando la CEAV puede ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

“Hasta ahorita no se ha ejercido; pero cuando vean (los estados) que Hacienda empieza a hacer los cobros, entonces van a cambiar y van a ponerse, todos a armonizar. Y nosotros tenemos que hacer que Hacienda lo haga lo más pronto posible”, abundó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, señaló que en distintos puntos de acuerdo, los senadores han coincidido en el llamado a los congresos locales para que armonicen sus leyes y se repare el daño a las víctimas a través del fondo.

Lamentó que los legisladores hayan tratado de asegurar, en la reforma a la Ley, que las víctimas de las entidades federativas no fueran revictimizadas, lo cual no se logró porque en el informe, el comisionado ejecutivo reclama a los estados que no haya una ley o un fondo.

Rochín comentó que hasta el 30 de septiembre de 2017, el Registro Nacional de Víctimas contaba con 13 mil 288 víctimas registradas: 4 mil 825 directas, 8 mil 219 indirectas y 244 que se encuentran pendientes por definir.

Señaló que del 14 de marzo al 30 de septiembre de 2017, se han erogado 44.1 millones de pesos, en beneficio de 872 víctimas directas e indirectas por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención, que consistieron en el pago de gastos funerarios, peritajes, traslados, atención médica, de alimentación y de alojamiento, que representa un crecimiento de 446 por ciento, con respecto al mismo periodo en 2016.

En cuanto a las medidas de reparación integral, se han otorgado, en el mismo periodo, 82 millones de pesos, de los cuales 46.4 corresponden a compensaciones subsidiarias por comisión de delitos del fuero federal en beneficio de 121 víctimas, lo que representa un crecimiento de 389 por ciento con respecto a 2016.

Asimismo, 35.6 millones se han destinado a la compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales, que significa un incremento de 87 por ciento respecto al año anterior.

Refirió que la Comisión Ejecutiva fortaleció su presencia a escala nacional, ya que el pasado 20 de julio, la Junta de Gobierno autorizó la creación de delegaciones en Colima, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

El 5 de octubre se aprobó la apertura de delegaciones en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala y se creó el Fondo de Emergencia a favor de las víctimas de trata, como Subcuenta del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, explicó a los senadores integrantes de las comisiones unidas.