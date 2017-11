VIDEO: "La app no jaló", reclama 'El Bronco' al INE

Ciudad de México

El aspirante a una candidatura independiente para la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, también se burló de la app del Instituto Nacional Electoral que no permite registrar las firmas.

Se trata de una parodia en la que un hombre a ritmo de la canción ¿Cómo te voy a olvidar? reclama al INE por los errores que ha presentado su aplicación para la recolección del apoyo ciudadano.

"Falló, falló, falló, la neta no sirvió la aplicación del INE nos falló. Si escaneando la INE la app no jaló, si mi credencial con errores salió. ¿Cómo les voy a firmar? ¡Si no funciona su pinche app!".

El hombre dice con ironía que intentó apoyar a un independiente pero debido a los problemas con la aplicación no quedó registrada su credencial en la plataforma.

"Por más que lo intenté firmar no pude yo, la aplicación del INE nos falló, si a un independiente quiero apoyar y en esta app mi firma no está. ¿Cómo les voy a apoyar?, si no funciona su pinche app"

Finalmente el hombre insiste que el INE no reconoce los errores que presenta la plataforma móvil.

"Ah, qué tercos los del INE. Una aplicación que no más no jala y así quieren que juntemos las firmas. ¿Qué le traen tirria a los independientes? Se nota que el miedo no anda en burro. ¡Arre raza!", finaliza el video.





EB