Ortega convoca hoy a priistas "rebeldes"

México

La ex gobernadora Ivonne Ortega convocó a los priistas que exigen cambios en la selección de candidato presidencial a una reunión este sábado, en la que definirán las propuestas que llevarán a la 22 asamblea nacional del partido.

Detalló a MILENIO que se trata de priistas de diferentes corrientes que quieren un cambio en el método, pero también la desaparición del fuero, la revocación de mandatos por corrupción y el análisis de la segunda vuelta y los gobiernos de coalición.

“La intención es que revisemos los documentos que han venido proponiendo las diferentes corrientes del interior del partido y concretar el documento final con todas las concurrencias que tengamos”, expresó.

En cuanto a los gobiernos de coalición, Ortega resaltó que revisarán la propuesta de Manlio Fabio Beltrones, a fin de definir si la adoptan o proponen otra.

“Lo que sí es que en definitiva nos parece muy buena opción para acabar con las campañas sucias, pues habrá posibilidad de coligarse”, explicó.

La priista precisó que no coincide con el secretario general de la CNOP, Arturo Zamora, quien señaló que ya no hay tiempo para legislar en esta materia, pues todo depende de la voluntad política de las diferentes fuerzas.

Al respecto, José Ramón Martel, integrante de Alianza Generacional, uno de los principales grupos invitados a la reunión, aclaró que no acudirán y que llevarán sus propuestas de forma independiente.

“No vamos a participar como grupo, pero sí puede ir quien quiera... esto porque no queremos que se crea que apoyamos a Ivonne; no apoyamos las aspiraciones de ningún candidato en particular, pero respetamos las intenciones de cada uno de nuestros compañeros”, señaló.

El priista detalló que tendrán una reunión por la tarde a fin de decidir sus propias propuestas, las cuales han llevado a asambleas estatales y fueron aprobadas.

Ortega subrayó que sus aspiraciones por la Presidencia no serán un tema en la reunión de hoy y que pondrán especial atención a garantizar métodos concretos y eficientes en el combate a la corrupción.