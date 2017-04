Partidos me tienen miedo: Isidro Pastor

Ciudad de México

El ex secretario de Movilidad del Estado de México, Isidro Pastor, calificó como una venganza de los partidos políticos la suspensión de su candidatura independiente a la gubernatura del estado, debido a que, dijo, le tienen miedo por ser un candidato diferente.

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de México revocó su candidatura por no haber exhaustividad en la verificación del proceso, Pastor inició una huelga de hambre, debido a que, acusó, se vulneraron sus derechos políticos.

"(Los partidos) saben que la ciudadanía los rechaza, saben que les puedo ganar la elección, saben que tengo el respaldo de la gente, que no estoy haciendo una campaña tradicional, y hay una gran incertidumbre porque todas las encuestas que salen en medios son inventadas", dijo Pastor en entrevista con Imagen Radio.

Aseguró que los partidos le "tienen miedo" y que por ello "se pusieron de acuerdo para argumentar lo mismo, hablando de este contexto tan abstracto que es la exhaustividad, cuando yo presenté puntualmente las firmas como los establece el artículo 123 del código (electoral)".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Pastor dijo que mantendrá la huelga de hambre el tiempo que sea necesario, ya que "siento la simpatía de la gente por todas las partes del estado y como he retado a los partidos a que no gasten en bardas, a que no gasten en espectaculares, a que no derrochen el dinero de la gente, creo que es una venganza en común".

Agregó que esas acusaciones tienen el objetivo de evitar su participación en el debate del 25 de abril, ya que, dijo, el representa una opción contraria al hartazgo de la gente por los partidos políticos.

El Tribunal Electoral del Estado de México revocó, ayer, la candidatura de Pastor, luego de que el PAN, PRI, PRD, Morena, Partido Verde y Encuentro Social impugnaran el proceso debido a que no hubo exhaustividad en la revisión de las firmas.

Pastor dijo que el sólo presentó 413 mil firmas; sin embargo, aseguró que los magistrados electorales le adjudicaron 445 mil y que es en la diferencia donde hay irregularidades.

El Tribunal otorgó un plazo de 12 días al Instituto Electoral del Estado de México para verificar que los requisitos para ser candidato independiente se cumplieron a cabalidad, mientras tanto Pastor no podrá realizar actos de campaña ni participar en el debate del 25 de abril.





