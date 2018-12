Jorge Almazán

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez, dijo que se pedirá “la comprensión y el apoyo de la Cámara de Diputados” para que el presupuesto en dicha institución educativa sea por lo menos de 16 mil 624 millones de pesos, como se asignó para este año más la inflación, y no se reduzca a 16 mil 419 millones de pesos, es decir, el 1 por ciento.

“En el caso del Politécnico es una reducción muy pequeña, de aproximadamente del 1 por ciento, pero es la propuesta que llega apenas a la Cámara de Diputados y nosotros, igual que lo han hecho otros de nuestras instituciones hermanas, también solicitamos la comprensión y el apoyo de la Cámara de Diputados”, dijo.

En ese sentido, manifestó que los legisladores podrían respaldar esta petición “con toda la sensibilidad que los caracteriza”.

“Estamos seguros que así será, siempre las propuestas llegadas a la Cámara y los diputados, con toda la sensibilidad que los caracteriza, siempre han apoyado a la educación y no creo que ésta sea excepción”, expresó.

Explicó que ante otro escenario, el IPN “está muy preparado y por ello recientemente presentamos al Consejo General un programa de austeridad que, sin afectar lo académico, solamente tendremos economías en lo administrativo para coadyuvar y para tener mejores servicios y sobre todo que la calidad de la educación en el Politécnico se mantenga como siempre ha estado”.



Añadió que en caso de una reducción al presupuesto del IPN, la afectación en esta escuela sería en algunos servicios.





“Sería prácticamente en algunos servicios que compensaríamos con nuestras economías, pero le puedo decir a la comunidad politécnica que no tenemos riesgo de la impartición de nuestras actividades en ningún sentido. Cualquier situación emergente nosotros la estaremos compensando con nuestro programa de austeridad”.

Aseguró que no habría la reducción de salarios del personal administrativo pues “el presupuesto que los salarios está en el Capítulo Mil y no tenemos porque hacer un recorte, pues ese está en el Capítulo Tres Mil que son realmente servicios así, que no hay ningún riesgo, y con toda certeza lo digo, no dejaremos de pagar salarios y mucho menos recortarlos, eso es imposible en el politécnico”.