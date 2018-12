Inversión en Brigada Militar está diluida: Soria

Mariana Ramos

Juan Miguel Alcántara, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consideró que la inversión de la Brigada Militar no está del todo perdida pero sí "diluida".



"Esta brigada de Policía Militar pues ya no va a existir, las brigadas de Policía Militar se desaparecen porque se fusionan, se integran a la Guardia Nacional y en esa Guardia Nacional no sabemos cómo van a operar porque es parte de las ocurrencias que cada día tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues en estas instalaciones donde ahorita están las familias de militares pues ahora vamos a ver que habrá a veces Policía Federal, a veces Marina y a veces miembros del Ejército", explicó.



El martes pasado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que todavía se desconocía qué pasaría con el proyecto de la Brigada Militar y esperan que se dé a conocer la estrategia de seguridad Nacional.



“Platicamos varios temas, entre ellos el tema del cuartel, lo que me explican es que la Policía Militar va a ser parte de la Guardia Nacional, seguramente este cuartel será ocupado por la Guardia Nacional. El número de efectivos o de tropa está por definirse lo único que puedo decirles es que hay una buena coordinación con el secretario Durazo, estamos en constante comunicación”, declaró Diego Sinhue el martes.



Alcántara Soria agregó que hasta el día de hoy el tema de la Guardia Nacional es poco claro, y se tiene que esperar a que las autoridades federales den a conocer el plan de seguridad.



"La inversión seguramente la va a capitalizar la Guardia Nacional que está conformando López Obrador . Lo que hay que exigir es que tengamos un verdadero plan de seguridad nacional porque lo que estamos viendo desde el primero de diciembre son una sarta de ocurrencias y a ver cómo nos va, porque no nos va a alcanzar nada, ni toda la Marina, ni todo el Ejército, ni toda la Policía, a cómo vamos no va ser posible que puedan resolver los problemas que tenemos.



"Desde que López Obrador gana la elección, y contradiciéndose a sí mismo, anuncia que va a confirmar que la Secretaría de la Defensa va a conducir el proceso de formación de una Guardia Nacional, trastocando todas las premisas constitucionales civilistas preexistentes pues lógicamente esto implicó a alterar la vocación de lo que se construyó por gobierno del estado y los municipios y los recursos que se destinaron a la conformación de la brigada de Policía Militar, pues obviamente se van a diluir, no quiere decir que se van a desperdiciar o que se van a tirar a la basura", declaró el ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.



En Guanajuato se realizó una inversión de más de 375 millones de pesos, de los cuales 50 millones de pesos, fue recurso aportado por los 46 municipios del estado durante la administración de Miguel Márquez Márquez .



“Estaríamos comprometiendo 375 millones de pesos, entre los que están los 50 millones de pesos de los municipios, es un proyecto que lo asumió el Estado; la que hicieron en Nuevo León la realizaron cuatro estados, la que están haciendo en la región de Durango y de Coahuila se hace entre dos estados, aquí en Guanajuato lo estamos haciendo solos y en enero estarán integrados totalmente los policía militares, esto en apoyo a los municipios”, había dicho el ahora ex mandatario Miguel Márquez Márquez.



El proyecto de la Brigada Nacional contemplaba la construcción de diversos edificios como guarderías, dormitorios y también la presencia de 3 mil 200 policías militares.



“Estaremos apoyando al Ejército para que haga sus guarderías, estamos haciendo sus edificios, dormitorios, todo; son 25 millones de pesos más que ya se depositaron en el Fideicomiso para que hagan ésta área de equipamiento para los Policías Militares" señaló en diciembre del 2017 el ex gobernador Miguel Márquez Márquez.



En un recorrido realizado por Milenio León, se constató que autoridades militares han tenido que rentar algunas bodegas que se ubican dentro de la ciudad y que funcionan como cuarteles.