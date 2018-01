Me interesa ser parte del cambio de régimen: Mancera

México

Había buscado ser candidato presidencial. Tampoco es que haya desistido. No. “Las cosas llegan cuando tienen que llegar”, apostilla:

¿Ya se va del gobierno, don Miguel?

Ya se acaba, todo tiene ciclos.

¿Angustiado?

No. Hay que estar preparado para llegar al final.

¿Solo?

No lo estoy. Tengo un equipo de trabajo y a mis amigos.

¿Se siente querido?

Sí.

¿Quiso a esta ciudad, don Miguel?

La quiero.

¿La quiso tanto o más que los constructores e inmobiliarias?

La quiero como capitalino y quiero que le vaya muy bien.

¿Administró o gobernó la ciudad?

Las dos cosas.

¿Puede aquí sostener la mirada y calificar su trabajo?

Puedo. Y decir que he hecho mi mayor esfuerzo. La calificación la da la gente.

¿Su capital sirve para un voto?

Mi capital es la Ciudad de México.

¿Qué deuda deja?

Nadie va a poder decir que no la conoce porque cada tres meses la explico a detalle.

¿Mucha?

No, el endeudamiento normal son 5 mil millones por año. Ni más ni menos.

¿La entidad con la mayor percepción de corrupción?

Eso no es atribuible al gobierno. Es una percepción que se tiene.

¿La segunda entidad con más violencia?

¿Comparada con quién?

¿Ocho de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia?

Porque nosotros lo medimos, tenemos cifras y nos interesa mucho su combate.

¿Siete de cada diez comercios han sufrido algún acto delictivo?

Reitero: nosotros llevamos las cifras y tenemos siempre el tema de la denuncia.

¿El ambulantaje ha crecido más de 20 por ciento?

Es un tema delegacional.

En fin, ¿qué es lo que más le molestaría que fuera señalado?

Cuando eres una persona pública tienes que estar abierto a los señalamientos.

¿Pensé que iba a decir de deshonesto?

No.

¿Ni de peculado?

No, porque sé que no lo he hecho.

¿Cuánto se llevó en estos años de gobierno?

Pues me llevé muchos desvelos y muchas críticas también.

¿Cuánto calcula que obtuvo su gobierno solo por derecho de piso?

No, el gobierno no cobra derecho de piso, cobra los derechos que marca la ley.

¿Cuánto calcula que se desvió solo por simular obra?

Eso estará en quien lo haya hecho. Seguro es algo que debe tener consecuencias.

¿Qué cara pondrá cuando se sepa todo?

Ojalá que todo se transparente como se está transparentando.

¿Le preocupa?

De ninguna manera.

¿Resiste una auditoría?

Estamos auditados permanentemente.

¿Quién fue su prestanombres?

No, nunca he prestado mi nombre.

¿Dejó firmado algún documento que lo incrimine?

Solamente firmo lo que tengo que firmar con mi responsabilidad de jefe de Gobierno.

¿Están protegidos quienes firmaron por usted?

Cada firma es una responsabilidad.

¿Difícil incriminar a un experto en expedientes judiciales?

La vida te coloca en varias responsabilidades. En cada una hay que cumplir al máximo.

¿Gobernó con visión de procurador?

No, con visión de que mejore la ciudad.

¿Gobernó con el crimen organizado?

A todo lo que llamaron crimen organizado los combatimos frontalmente.

¿Se asoció?

No, de ninguna manera.

Por cierto, ¿el caso del actor que supuestamente mató a la argentina es un accidente o un espejo?

Es el expediente que tendrá su curso.

No sería la primera vez que hacen una mala investigación, ¿o sí?

No será la primera vez que de manera afortunada se tienen las pruebas para demostrar que no había caso que seguir.

Si eso le hacen a un ciudadano, ¿qué gobierno fue este?

Es un gobierno transparente, precisamente.

¿Hay que pedir disculpas?

Cuando se equivocan, que las pidan.

¿En este caso se equivocaron?

Sí, al final no es la persona que se suponía o que los testigos afirmaban que era.

¿Todos somos vulnerables?

Todos.

¿Usted también?

Cualquiera.

¿Qué tanto utilizó los expedientes para intimidación política?

La intimidación política ya ni siquiera es tema de agenda.

¿Sabe de extorsiones?

Todas la que he combatido.

¿Sabe la desconfianza que hay en los ministerios públicos?

Sé que hay desconfianza. La ciudadanía lo ha manifestado.

¿Ha encarcelado inocentes, doctor Mancera?

Hemos encarcelado a personas que después demuestran que no son culpables.

Sigamos con usted, ¿qué aprendió del temblor?

Que nada está escrito.

¿Qué negocio es ese con las constructoras?

¡No hay negocio!

¿Las constructoras deben pagar por los daños?

Quienes son responsables e hicieron indebidamente las obras, seguramente.

¿Quién dirá si son responsables?

Las pruebas periciales.

¿Cuántos constructores deberán ser enjuiciados?

Hay varias carpetas que se han iniciado por parte de la procuraduría. Más de 100.

¿Cuatro meses después y no hay la mínima certidumbre?

No. Sabemos exactamente lo que vamos hacer en cada caso.

¿La dilación es negligencia?

No, en este caso se ha demorado para contar con toda la documentación.

¿La negligencia es corrupción?

Si fuera deliberada o si fuera malintencionada, sí.

Sigamos con usted, ¿en verdad quería ser presidente?

Sí claro, sin duda.

¿Cree que vendrá otra oportunidad para serlo?

Quién sabe. No tienes que comer ansias. Las cosas llegan cuando tienen que llegar.

El que ya regresó es Ebrard, ¿no?

Algo leí, sí.

¿Vengativo?

Cada quien piensa en su propia esfera lo que cree conveniente.

¿Ebrard jugó mejor al mantenerse con AMLO?

Cada quien toma sus propias decisiones.

¿Gana AMLO?

Que lo decida la gente.

¿Miedo?

Ninguno.

¿Lo han llamado “traidor”?

En la política así dicen que sucede.

En fin, ¿qué negoció con Anaya?

Nada. Había dos partidos, uno con mayor peso. Ese llevó la mano de la candidatura.

¿A poco tiene más experiencia alguien que dirige un partido a aquel que gobierna una ciudad?

Reitero. Fue tema de peso y contrapeso.

¿Y quién les dijo que Anaya era un buen candidato?

En la decisión y la propuesta del PAN estaba Ricardo.

¿Creyó en su palabra?

Yo siempre creo en la palabra de las personas.

¿No acabará usted en el PAN?

No.

¿Ni por sus bisquets?

¡Ese es el pan que me gusta!

¿Quién lo protegerá, don Miguel?

No necesito una protección específica.

¿El PRI?

Es que no necesito protección.

¿Meade?

Meade, candidato del PRI.

En fin, ¿del mismo modo que negoció con Anaya lo hará con Sheinbaum?

No tenemos ningún negocio con la precandidata Sheinbaum.

¿Hacia dónde va don Miguel?

Me interesa en el Frente ser parte del cambio de régimen.

¿Fiscal general?

No. Ahora solo en la jefatura de gobierno.

¿Gabinete?

No lo sé, no sé dónde voy a servirle al país.

¿Si Meade lo invita a su gabinete, lo acepta?

La verdad es que ni siquiera he pensado en eso.

¿Pierde el Frente la Ciudad de México?

Va a dar una pelea muy interesante.

¿La violencia será la campaña?

Espero que no.

¿A qué juegan con grupos de choque?

No lo entiendo. No deberán de existir.

¿Cuándo el servidor público se da cuenta que su tiempo ha pasado?

Cuando se acerca el final ya debes de estar claro que se acabó.

¿Eso se lo ha dicho a Barrales?

Cada quien lo debe reflexionar. Hay gente que no lo supera.

Por cierto, ¿ahí quién traicionó a quién?

Yo no veo ningún tema de traición.

¿Hay que protegerla?

La protección que tienen todas las mujeres en la ciudad.

¿Es Salomón el último rey judío?

Cuando menos no aquí.

¿Será justo?

Es una aspiración que tiene todo mundo: ser justo en sus decisiones.

¿Eso lo sabe Sheinbaum?

Ella ya fue servidora pública.

¿Hará Salomón con usted lo que usted hizo con Ebrard?

¿Señalar? Si hay algo pues creo que todo mundo tendrá que tomar sus decisiones.

¿Le queda oportunidad a Armando (Ahued)?

Claro, no veo por qué no.

¿A usted quién lo protegerá mejor?

No es un tema de protección. Es un tema de sucesión y transparencia.

Aquí se lo preguntamos: ¿no terminó trabajando para el PRI?

De ninguna manera.

¿Cómo lo sabe?

Porque trabajo para la Ciudad de México.

¿Fraccionar a la oposición no fue su labor?

No.

¿Nos dirá que sigue pensándose de izquierda?

Sí, claro.

¿Cuántos departamentos en Miami se necesitan para ser de izquierda radical?

Ninguno, la verdad es que nunca voy a Miami.

¿Cuántas casas en las Lomas para anunciarse como progresista?

Yo vivo en la Nápoles.

¿Todos con Corral?

Todos los que quieran estar con Corral.

¿Le asiste la razón?

Lo que he escuchado tiene un sustento.

¿Hay que defender a los estados?

Sí, los estados deben ser defendidos siempre.

¿Pesa más un expediente judicial o uno de Hacienda?

Llevan sus investigaciones por separado.

¿El PRI tiene secuestrado al país?

No, el país tiene una gran oportunidad de decisión.

¿Se queda el PRI en 2018?

Yo creo que no.

¿Hacia dónde va, don Miguel?

Vamos a ver, no hay que correr.

¿Miedo?

Ninguno.