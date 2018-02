Insultos por ser mujer, no son sólo para mí, asegura Alonso

Puebla

La precandidata a la gubernatura del estado, por el Frente por Puebla, Martha Erika Alonso, señaló que los insultos de los cuales ha sido objeto por sus contrincantes por ser mujer, no sólo son para ella, sino para los cientos de mujeres que todos los días luchan por tomar un lugar en la sociedad.

“Desde aquí quiero decirles a mis opositores, que cuando creen que me están insultando a mí por ser mujer, no me lo tomó personal, porque están impulsando a cientos de mujeres poblanas que todos los días luchan por salir adelante, que todos los días luchan por tomar un lugar en la sociedad, a ellas es a quien están agrediendo”, apuntó.

Tras registrarse como precandidata a la gubernatura de Puebla ante el PRD (partido que forma parte de la coalición Puebla al Frente), y con el cobijo del presidente nacional del partido, Manuel Granados, Alonso Hidalgo aseveró que trabajará incansablemente por el beneficio de los poblanos.

Recordó que las coaliciones que se han tenido en la entidad por parte de Acción Nacional, no sólo se conformaron para ganar una elección, sino para devolverle a los poblanos los buenos gobiernos, y dejar de ser recordados como “la Puebla de los preciosos”.

Ante decenas de militantes perredistas, quienes sin temor alguno manifestaron su apoyo a la precandidata, e incluso la recibieron con una canción que promoverán durante los días que restan de precampaña, Martha Erika no titubeo para decir que no descansará ningún solo día, “y quiero que sepan que el PRD en mi persona está bien representado”.

Entre la militancia perredista, se encontraba un menor de edad que se acercó al templete y le dio una carta a la precandidata, así como un breve mensaje al oído, en el papel se plasmaban compromisos solicitados por el menor a Alonso, los cuales ella firmó y guardó la hoja.

Puebla tiene una mujer aguerrida

En tanto, el presidente nacional del PRD, Manuel Granados, reconoció que actualmente se tiene un reto importante en el país en las próximas elecciones del primero de julio, donde los ciudadanos deben elegir si quieren continuar con los mismos gobiernos corruptos, o sumarse al frente, que en el caso de Puebla se cuenta con una mujer aguerrida, que obtendrá el triunfo en el estado.

Pidió a la militancia cerrar filas a favor de la coalición conformada con el PAN, Movimiento Ciudadano (MC), PSI y Compromiso por Puebla, ya que dijo sólo con la unidad se tendrán buenos resultados.

“Por eso hoy vamos a ganar Puebla con Martha Erika, hoy tenemos ese gran reto, tenemos que cerrar filas y unidad, para que gane Ricardo Anaya la presidencia de la República y Martha Erika el gobierno de Puebla”.

El dirigente estatal del PRD, Jorge Cruz Bermúdez, confió que Alonso Hidalgo se convierta en la primera mujer gobernadora de Puebla, y reiteró su compromiso de apoyo ante ella.

AMV