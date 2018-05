Estima 84% insuficiente lucha contra la pobreza

México

Ocho de cada 10 ciudadanos (84 por ciento) sostienen que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para reducir la pobreza en México durante los últimos tres años, mientras siete de cada 10 (69.4 por ciento) advierten que ese problema se agudizará en el próximo trienio, independientemente del cambio de administración.

De acuerdo con la segunda encuesta "Pobreza en México" del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, 64.1 por ciento de los consultados califican de falsedad que los programas sociales permitan a la gente superar su condición de pobres.

Por el contrario, cuatro de cada 10 afirman que dichos programas disminuyen, pero no resuelven el problema, y además son utilizados con fines electorales, generan dependencia de la gente con respecto al gobierno y hasta provocan conflictos entre comunidades.

No obstante, cerca de 40 por ciento de los encuestados estima que la Pensión para Adultos Mayores, el abasto de leche Liconsa y los Comedores Comunitarios son los programas que más ayudan a reducir la pobreza extrema.

A la pregunta "¿Usted se considera una persona que se encuentra en pobreza?", tres cuartas partes de los ciudadanos (76.1 por ciento) respondieron no y una quinta parte (22.9 por ciento) dijo sí, mientras 1 por ciento restante no contestó o dijo no saber.

Interrogados sobre sus principales carencias, 46 por ciento mencionó trabajo; 29 por ciento, salud; 26 por ciento, seguridad social; 14 por ciento, educación; 12 por ciento, vivienda; 8 por ciento, alimentación, y 6 por ciento, servicios básicos.

De acuerdo con el sondeo, prácticamente la mitad de las personas (46.9 por ciento) considera que el segmento mayormente afectado por la pobreza es la población indígena; una cuarta parte (25.3 por ciento) dijo que es la población rural; 16.3 por ciento, indicó que los migrantes, y 11 por ciento, señaló a la población urbana.

Con relación a si el salario mínimo es suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación y salud en las familias, siete de cada 10 (68 por ciento) respondió "nada"; dos de cada 10 (23 por ciento), "poco"; uno de cada 20 (5 por ciento), "algo", y dos de cada 100 (2 por ciento, "mucho".

Sobre qué tanto aprueba o desaprueba que se destine dinero público para cubrir las necesidades básicas de los más pobres, 61 por ciento lo aprueba mucho, 17 por ciento lo aprueba algo, 8 por ciento lo desaprueba mucho y 9 por ciento lo desaprueba algo.

En ese contexto y bajo la premisa de que el presupuesto público es insuficiente para cubrir todas las necesidades de la población, tres de cada cuatro ciudadanos consultados (75.8 por ciento) señalaron que lo primero que se debe atender es la creación de empleos.

Siguieron en el orden de prioridades el combate a la delincuencia, el combate a la pobreza, salud , alimentación, así como la formación cultural, científica y tecnológica.