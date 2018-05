Gane quien gane, debe respetar instituciones: Krauze

Monterrey

Asegurando que hay una gran posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones presidenciales, el historiador Enrique Krauze hizo un llamado a que se respeten las instituciones y libertades después del 1 de julio.

Durante una plática organizada por la Cátedra Alfonso Reyes, en el Tecnológico de Monterrey, donde también presentó su libro "El pueblo soy yo", el ensayista dijo a los asistentes que él siempre va a abogar por la democracia, independientemente de los resultados que dé determinado candidato ganador.

"Es muy posible que llegue al poder un candidato de oposición muy fuerte, y va a llegar con las reglas y con los votos que van a certificar millones de ciudadanos mexicanos en el INE... Yo prefiero eso que las elecciones que veía en mil novecientos, digamos, todavía 94, desde luego las de 88", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Caintra responde a AMLO: empresarios no roban

Durante su diálogo con los estudiantes, Krauze fue insistente en decir que su único mensaje es el de pedir que tras el 1 de julio, independientemente del resultado de las elecciones, se respeten las instituciones y la libertad.

"Que a partir del 2 de julio, simplemente preservemos las instituciones, la Constitución y las libertades, no es mucho pedir.

"Que haya muchos partidos representados en el Congreso, que el Presidente tenga que batallar con el Congreso, que tenga que apegarse a las leyes, y sobre todo, que tenga que tolerar la crítica", comentó.

Krauze dijo que en caso de que López Obrador gane, tendrá la oportunidad de poner en práctica muchas cosas que ha prometido, como revertir la reforma energética, la reforma educativa, aunque mencionó que existen muchas medidas económicas que le preocupan.

"No soy economista, ni vengo a predicar a favor de nadie... yo creo que el PRI merece perder, porque se le dio la oportunidad de gobernar y arruinó su segunda oportunidad después de 71 años", dijo.

Cuando fue cuestionado sobre las similitudes que pueden existir entre el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez, y el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Krauze resaltó que López Obrador no es militar.

"Creo que la historia del mundo y la historia de México tienen ejemplos suficientes, al poder hay que limitarlo, acotarlo, criticarlo", comentó.

Aunque dijo que no le gusta el candidato, cuando se le hizo la pregunta sobre su preferencia a la hora de votar, el historiador mexicano dijo que no votará por el PRI, a quien ha criticado desde hace mucho tiempo.

"No le gusta en particular a López Obrador que yo lo diga, pero lo voy a decir, 20 años antes de que él saliera del PRI, yo ya era un adversario del PRI... yo no critiqué al PRI desde 88, lo critiqué desde el 68", enfatizó.