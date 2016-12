Inspecciona Santa Catarina negocios de reciclaje

Monterrey

Con la intención de evitar incendios derivados del uso de la pirotecnia durante las fiestas de fin de año, el municipio de Santa Catarina aplicó un operativo en establecimientos que se dedican a la venta y compra de PET y tarimas en diversos lugares.

A través de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y Protección Civil de Santa Catarina se inspeccionaron las instalaciones de los negocios para verificar, entre otras cosas, que contaran con la licencia de uso y principalmente las medidas de seguridad correspondientes.

Los negocios visitados fueron uno que se ubica en la colonia Los Treviño, en la Zimix y tres establecimientos de compra y venta de tarimas ubicados en Antiguo Camino a García, otro en la Colonia Las Anacuas y Carretera a García.

"Los empleados de Protección Civil inspeccionaron los negocios para constatar que los establecimientos tuvieran extinguidores, señalamientos y rutas de evacuación para poder hacer frente a algún incidente.

"Uno de los negocios dedicado a la venta y compra de PET no presentó la licencia de uso de suelo ni tenía todas las medidas de seguridad suficientes, mientras que otro no presentó ningún documento ni medidas de seguridad, mientras que dos establecimientos de compra y venta de tarimas si contaban con medidas de seguridad, pero no presentó en ese momento la licencia de uso de suelo y otro no presentó la licencia de uso de suelo ni contaba con medidas de seguridad suficiente", informó el municipio a través de un comunicado.

A los negocios, cuyos representantes no mostraron licencia de uso de suelo ni contaban con las medidas de seguridad suficientes se les otorgó un plazo de 10 días por parte del personal de SEDUE y Protección Civil para que acudan a ponerse en regla, de lo contrario se les inicia un procedimiento.

KDSC