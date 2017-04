Insiste MC, fotomultas son ilegales

Monterrey

Luego de que varios municipios de la zona metropolitana recurrirán a este esquema, el diputado local del Movimiento Ciudadano, Samuel García declaró que de no estar reguladas en la ley, la aplicación de fotomultas son anticonstitucionales.

TE RECOMENDAMOS: Ciudadanos vigilarán aplicación de reglamento vial

Expresó que en el caso de los municipios que pretenden aplicar consultas ciudadanas en redes sociales para avalar este esquema de infracción, se trataría de encuestas amañadas.

"Es muy delicado, porque ellos siempre tendrán, y con mucha razón, la motivación de decir que las tecnologías eficientizan y ayudan, pero en el estado jurídico mexicano las tecnologías de no estar permitidas y reguladas, son ilegales e inconstitucionales. Acaba hace dos semanas de salir otro criterio en el Estado de México declarando la inconstitucionalidad.

"En el caso particular lo que llama mucho la atención es que se contrate a una empresa que ya está cuestionada y luego pareciera que ya va a ir en hilo, yo pensaba que nada más en los del PRI, y empiezan con los municipios más poblados, Monterrey y Guadalupe, pero no, parece que ya también San Nicolás se anima, cuando uno ve los costos de utilidad, esos porcentajes están muy por encima de lo que comúnmente un prestador de servicios (cobra), y tengo mis dudas, si se puede delegar el cobro de multas a un particular, si tienen atribución legal, y evidentemente tiene un fin recaudatorio", dijo García.

Expresó que el Reglamento Homologado de Tránsito es inconstitucional, por esta causa de las fotomultas, además de que ya hay jurisprudencia reciente mediante la cual habría suspensiones definitivas de amparo para quien las solicite en contra de esta normativa.

Comentó que los alcaldes que aplican estas fotomultas ya que saben que difícilmente el automovilista común recurrirá al amparo, ya que es más costoso y se lleva tiempo solicitarlo, que pagar la infracción.