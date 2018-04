Inseguridad en NL es alarmante, acusa PAN

Monterrey

Luego de que en el centro de Monterrey fueran ejecutadas dos personas y una más quedara gravemente herida, la bancada del PAN en el Congreso del Estado consideró que la situación de inseguridad en la entidad ya es alarmante.

Tras establecer una coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno Estatal y la Fiscalía General, el jefe de la bancada panista, Arturo Salinas, declaró que espera que esta racha de homicidios sea realmente temporal.

"Alarmante, lo veo alarmante, lo veo grave, lo veo preocupante, porque insisto, no tenemos un plan claro de cómo se va a combatir la inseguridad, yo espero que esta inseguridad sí sea un tema temporal como las autoridades en materia de seguridad dicen, o que sean simplemente picos.

"No lo creemos así, los ciudadanos no creemos que esto sea ni temporal, ni que sean picos, porque tenemos dos año y medio en un pico, no hemos podido bajar de ese pico, a lo mejor en la altura hay aumentos y disminuciones, pero en realidad estamos muy por encima de todo este tipo de hechos delictivos, entonces los delitos siguen conservándose totalmente al alza", declaró.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, señaló que ya parece la rutina de todos los días el que se presenten ejecuciones, y se está volviendo una situación normal.

Comentó que aunque al principio parecía que se trataba de hechos aislados, pero finalmente hay algo que no cuadra. Deseó que con Bernardo González como nuevo secretario de Seguridad las cosas cambien.

Reiteró que se le debe dar el voto de confianza al fiscal General, Gustavo Guerrero, ya que aseguró que quien no le dé resultados en esta dependencia autónoma, lo "tronarán".

"Ya parece ser la rutina de todos los días, asesinatos en las calles, no es normal, lo malo es que se nos está haciendo normal, estamos muy satisfechos por las reuniones tanto del Gobierno del Estado, como de la Fiscalía General, sin embargo, esto se puede escalar de aquí a las elecciones y hay que tomar medidas preventivas; ya van muchos sucesos esta semana, que no se pueden llamar que son aislados, algo hay que no está cuadrando y ojalá que las autoridades tomen la solución en un corto plazo.

"Al principio sí parecían aislados, pero ahora cada día algo está sucediendo que no está cuadrando en la gobernabilidad del Estado, ojalá que muy pronto den los resultados concretos; faltó directriz por dos años y estamos pagando las consecuencias, ojalá que Bernardo pueda recuperar la seguridad del Estado", declaró.