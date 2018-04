Hechos de escándalo golpean imagen de NL: gobernador

Monterrey

Los hechos delictivos “chismosos y escandalosos” golpean la imagen de Nuevo León, aunque la incidencia criminal va a la baja, aseveró el gobernador interino Manuel González Flores.

En entrevista al término del arranque de la Expo Feria y Ganadera Guadalupe 2018, el mandatario interino se refirió así a los delitos de alto impacto y de ejecuciones que han sacudido al estado en las últimas semanas.

TE RECOMENDAMOS: Arrestan a joven con cocaína en Guadalupe

El mandatario estatal presumió que los niveles de seguridad en Nuevo León son inevitables, por lo que el estado se ubica en el número 24 en incidencia delictiva a nivel nacional.

“Por todos lados hay mucha seguridad en Nuevo León y en el área metropolitana; viendo los delitos, sobre todo los delitos patrimoniales, si hace un promedio ponderado de los siete delitos que siempre revisamos, estamos en el número vigésimo cuarto, mejoramos cuatro lugares.

“Son datos muy buenos, lamentablemente tenemos hechos que son muy chismosos y de escándalo que nos maltratan la imagen, la incidencia delictiva sigue a la baja, tenemos que preocuparnos por la contaminación, que es un problema fuerte que hay que ir disminuyendo”, indicó el gobernador interino.

Nuevo León, agregó, se ubica en la posición 24 en la incidencia delictiva y sólo seis están igual que el estado, entre ellos, Edomex, Puebla y El Bajío.

Indicó que es tal la seguridad en el estado, debido a que los centros comerciales mensualmente son visitados por más de 4 millones de regiomontanos y del noreste del país.

“Si eso no es seguridad, entonces, no sé qué es; se empezaron a reflejar esos números, porque no hay salida, cada vez estamos mejor en (las cifras de) los homicidios”, señaló González Flores.