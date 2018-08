Inseguridad, culpa de alcaldes y gobernadores: Osorio Chong

Angélica Mercado

El ex secretario de Gobernación y próximo coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que las fallas en seguridad pública se deben a que gobernadores, alcaldes y hasta legisladores no permitieron concretar los proyectos, porque politizaron el tema y aunque la cifra de homicidios dolosos se logró bajar en 2015 a 16 casos por cada 100 mil habitantes, es posible un repunte hasta de 22 al terminar el sexenio por esa situación.



Sostuvo además que es un error del próximo gobierno sacar del ámbito de Gobernación la seguridad pública y crear una nueva dependencia, porque se trata de un asunto de gobernabilidad, debido a la coordinación que se requiere para enfrentar la delincuencia y recordó que en el sexenio pasado los titulares de esas dependencias ni siquiera se hablaban.



En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, Osorio Chong agregó que el próximo gobierno también se equivoca al eliminar el Cisen, porque ahí se concentra toda la información de seguridad nacional que sirve para tomar decisiones al Estado, al rechazar que sirva para espiar políticos, a los que sí se da “seguimiento”.



“Cuando Ricardo Anaya dijo que lo espiaban me dio risa, porque él sabía que lo seguían”, manifestó, al aseverar que en lo personal no le duele no haber sido el candidato del PRI a la Presidencia, porque es un hombre de partido que apoyó y mantiene una buena relación con José Antonio Meade y porque cree en el PRI.



“Creo que es un partido que muchos años ha hecho esfuerzos porque a este país le vaya bien y más allá de los algunos que han lastimado el prestigio y la imagen de mi partido, sé que muchos millones, amas de casa, obreros, estudiantes, son la imagen de mi partido, y su esfuerzo es lo que ha construido la historia de este país”.



—¿Entonces apechugas?



—Cuando no hay una decisión favorable, pues la asumes. No puedes estar solamente en un partido, como muchos cientos de ejemplos que, cuando no se decide en favor de ellos para ser candidato se esconden y son los primeros que se van del barco. En esta ocasión no fui candidato y apoyé al candidato, lo respaldé.



En seguridad, dijo que el gobierno federal puso a disposición del Congreso la iniciativa de ley de seguridad para crear la policía estatal y que los gobernadores se hicieran responsables y hubiera sanciones para quien fallara en su aplicación, porque queda claro que la debilidad para enfrentar al crimen está en los municipios.



De acuerdo con Osorio Chong, el gobierno actual recibió un país con alrededor de 21 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y hacia 2015 logró bajar esa cifra a 16, 17 y 18 casos, pero entraron 21 gobernadores nuevos y se renovaron dos terceras partes de las alcaldías.



“Entonces cada quien cree que viene a inventar el hilo negro y viene a desvincularse de la coordinación y muchos otros factores, no quiero echar solamente la culpa a ello, porque sí hubo gobernadores que le entraron”.



Recordó que de los más de 2 mil 400 municipios que hay en el país, mil 800 sí tienen seguridad y de éstos 900 cuentan con menos de 20 uniformados; en 600 alcaldías no hay ningún cuerpo policiaco y el problema es porque no hay recursos o porque son cooptadas por la delincuencia.



“Por eso el Presidente mandó una iniciativa para hacer la Policía Estatal Única ¿y qué sucedió?, que se politizó, no se quiso pasar a ese proceso, que los municipios defendieron sus parcelas entendiendo que son recursos y nadie vio por la seguridad de la gente”.



—¿Por la resistencia de gobernadores y presidentes municipales?



—Y legisladores, claro. El PAN se opuso de manera vehemente, lo hicieron una y otra vez y Morena, no quiso votar.



“Se politizó y entonces nunca pudimos avanzar y por eso le digo al gobierno que entra: hay que ver qué sirvió y qué no está funcionado para tomar una determinación. No es de ocurrencias. No es porque pensamos que puede servir, es porque es lo que funciona en el mundo y es lo que puede funcionar en el país”, dijo.



Respecto a los homicidios, manifestó que acepta la responsabilidad en las fallas, sobre todo cuando el país tiene hoy más de 22 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.



“Hay funcionarios y secretarios de seguridad en los estados que no han pasado los controles de confianza, pero lo bajamos a 16 y te pongo ejemplos, como Colombia que lleva 50 años en esta lucha y pues anda en 28 por cada 100 mil, Honduras andaba en 80 y lo bajaron a 60”, ejemplificó.



Sobre los foros de pacificación, estimó que ya hay suficiente información y en particular para las víctimas ya hay una ley de víctimas que tardó meses en concretarse y está claro qué hacer con ellas.



Adelantó que a partir del 1 de septiembre, el PRI será en el Senado una bancada de argumentos, sólida en lo que plantee y en la defensa de lo que le conviene al país.



“En esta administración no se pasó por encima de los partidos, pero en la historia de este país habido con momentos complejos para las minorías y siempre los argumentos, el debate, la posibilidad de dejar lo que no le sirve y apoyar lo que sí ha sido fundamental para el desarrollo y crecimiento de México, ahí vamos estar nosotros”, acotó.