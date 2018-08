Inmujeres urge a proteger a mujeres con cargos de elección popular

Lorena López

La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Marcela Eternod, aseguró que México no se merece que secuestren a mujeres que ganaron puestos de elección popular, como a Azucena Rodríguez Zamora, y que se requieren mecanismos para que no vuelva a suceder.

Al participar en el Foro sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Eternod celebró que la diputada electa en Veracruz haya aparecido con vida, aunque lastimada y expresó que eso "nos lleva a reflexionar cómo es posible que estén secuestrando a las diputadas electas, cómo es posible que estén las mujeres próximas presidentas municipales luchando por eso que decidió la población, la ciudadanía.

"Qué mecanismos nos están faltando para que eso no sea algo que veamos en las noticias y no suceda. Este país merece que esas cosas ya no pasen", dijo.











