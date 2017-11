Busca IP imponer miembros de Sistema Anticorrupción

Monterrey

Mediante un proceso de simulación, representantes de organismos civiles y empresariales que integran el Comité de Acompañamiento pretendieron imponer al Congreso del Estado a los miembros del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), hecho que provocó el enojo y rechazo de los legisladores.

Este viernes durante una mesa de trabajo de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, contrario al principio de transparencia y honestidad que se supone tendría el SEA, los miembros del Comité de Acompañamiento que asistieron, Jorge Lozano, Juan Fernando Potes, Luis García Campuzano y José Perales Arévalo, pretendían adjudicarse las atribuciones de los diputados al darles una lista de las nueve personas que según ellos deberían integrar el Comité, a pesar de que son 50 los candidatos, y que no habría discrecionalidad para la elección.

El Comité de Acompañamiento entregó hoy un escrito con los nueve nombres que hasta el momento no se han dado a conocer, y que ellos pidieron a los legisladores no los difundieran, y plantearon que querían que los aprobaran mediante un proceso de simulación, que fingirían hacerlo democráticamente al conformar ternas, donde estarían los nueve que ellos proponen, y que serían elegidos por el Pleno del Congreso, hecho que generó el rechazo en automático de los integrantes de la Comisión, y de los coordinadores de las principales bancadas, el diputado, Arturo Salinas, del PAN y Marco González, del PRI, porque estaban tomando atribuciones que no les corresponden.

“Hacen referencia a una metodología y sí a nombres, ellos ya mencionaron que traen por ahí los nombres de las personas que deberán de ser, según su criterio, quienes ocuparán estas posiciones, considero que debemos de ser muy cuidadosos en este tema, no podemos atentar contra la dignidad de las personas.

“Los 50 aspirantes que participaron, que reunieron los requisitos, pueden formar parte del Comité de Selección. En ninguna parte de la ley está establecido que ellos formen ternas y mucho menos que den nombres específicos de quiénes deberán de formar el Comité de Selección”, explicó la diputada Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción.

Dijo que estudiarán el documento y verán qué tan factible es circularlo a los integrantes de la Comisión.

“No fuera responsable de parte mía como presidenta de la Comisión, circular un documento que ventila nombres específicos que fueran votados, además no debemos olvidar que existe la facultad de cada uno de los 42 diputados de esta septuagésima cuarta legislatura, a hacer ellos quienes emitan su opinión, sobre quienes deban de quedar como parte de este grupo.

“Ellos dan nombres específicos de quiénes son quienes pudieran formar parte ya de este Comité, insisto, no podemos atentar contra la dignidad, la seguridad y sobre todo hemos sido muy cuidadosos en el proceso. No queremos amparos. Queremos evitar especulaciones de este tipo, esta facultad es única y exclusiva del Pleno del Congreso del Estado y de nadie más incluso la Comisión Anticorrupción solamente presenta ternas, no presenta quiénes deberán de ser o quiénes son los que pudieran estarlas encabezando”, dijo Gómez.