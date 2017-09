Presentan iniciativa para apoyar a Pymes agropecuarias

Monterrey

Para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas del sector agropecuario en la entidad, la diputada local, Rosalva Llanes, presentó un paquete de reformas a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley de Fomento de Actividades Agropecuarias y a la Ley del Patrimonio Cultural del estado de Nuevo León.

En el Pleno, la legisladora local expuso el ejemplo de la microempresaria “Doña Cayetana” quien produce orégano y resaltó que existen diferentes problemáticas que a la postre ponen en riesgo el producto.

"Es un paquete de reformas a tres leyes que solicitamos modificar: la Ley de fomento a Mipymes, Ley de Fomento a Actividades Agropecuarias y la Ley de Patrimonio Cultural del Estado”, mencionó.

Además solicitaron que un representante del Congreso del Estado y productores de los municipios de cada región formen parte del Consejo Estatal.

"Van enfocadas a empoderar, apoyar y fortalecer las labores agrícolas pequeños que no tienen incentivos para continuar su labor, ya que por lo general son oficios que se hacen a mano, como Cayetana que hoy nos acompaña desde Higueras, recolecta orégano de forma orgánica y manual, esto no estaba en la ley, no se reconocía la recolección manual como una actividad agropecuaria", expuso.