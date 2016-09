Las preguntas 'incómodas' a Peña Nieto…y sus respuestas

Ciudad de México

Durante el diálogo con jóvenes, con motivo de su cuarto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto fue cuestionado sobre su tesis de licenciatura, la visita del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, los gasolinazos y los matrimonio gay.

En su mayoría, las preguntas más 'incómodas' que recibió Peña Nieto fueron las que se postearon en su página de Facebook.

PLAGIO EN TESIS

1. ¿Podría hablar de su trayectoria académica? ¿Admite el presunto plagio de su tesis?

El presidente Enrique Peña Nieto contestó que él hizo su tesis y que nadie puede decir que la plagió, luego de que se señaló que había 'copiado' 197 párrafos de 682 que integran el texto.

"El presidente siempre está sujeto a un enorme escrutinio, a una revisión de casi todo lo que hace. Pero en el tema muy particular que me preguntan unos jóvenes a través de las redes, diría, estudié en una escuela pública allá en mi pueblo Atlacomulco, estudié parte de la primaria, la concluí en la ciudad de Toluca, luego realicé la preparatoria ahí en la ciudad de Toluca, vine a la ciudad de México a estudiar la Universidad, en la Universidad Panamericana, en la cual me titulé como abogado, como licenciado en Derecho, y después fui cursando poco a poco una maestría en administración de empresas ya en Toluca en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey".

"Sobre la nota que se publicó de que yo había plagiado mi tesis, lo único que puedo decirles es lo siguiente:

"Yo hice mi tesis, recuerdo cómo la realicé entonces, por cierto no había computadoras como ahora; había que hacerlas en máquinas de escribir, había que escribirlas a mano, pasarlas a la máquina de escribir, pero tengo muy presente los estudios que realicé, cómo investigué y lo que formulé en mi tesis".

"Nadie me puede decir que plagié mi tesis, que pude haber mal citado o no bien citado a algunos de los autores que consulté, es probable que sí".

"Tendría que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más".







VISITA DE TRUMP

2. ¿Por qué si Donald Trump ofendió y discriminó al país y a la población, usted lo invita?¿ Por qué no le dijo en su cara que México no iba a pagar por el muro?

Peña Nieto reiteró, ahora frente a cientos de jóvenes durante el diálogo del su cuarto Informe de Gobierno, que le dijo a Donald Trump que México no pagará el muro fronterizo que propone el candidato republicano a la Casa Blanca.

"Cara a cara le dije a Trump: 'México no pagará un muro'", reiteró Peña.

“Hoy recogí algunas notas que decían en qué estaba pensando el presidente y la respuesta que tendría esa pregunta es que estaba pensando en México, estaba pensando en los mexicanos.”

“Mi interés de hacer esto, es porque quizá como nunca antes, México está hoy presente en el debate que está habiendo entre los candidatos a la Presidencia, eso sin duda ilustra la relevancia e importancia que tiene México”.

“Frente a las posiciones que aguardado el candidato Trump había dos posibilidades: el enfrentarlo, encararlo y quizá llenarle de insultos iguales a los que él ha tenido o realmente procurar un espacio de diálogo que pueda frenar o al menos hacerle ver con toda claridad cuál es la realidad de México y qué relevante es con al relación que tiene con Estados Unidos”





MATRIMONIO GAY

3. ¿Seguirá con la iniciativa de matrimonios igualitarios o terminará desechándola por la presión de la Iglesia?

El Presidente dijo que él presentó la iniciativa sobre matrimonio igualitario y adopción para parejas del mismo sexo al Congreso de la Unión, al que pidió que no la archive ni mande a la 'congeladora'.

"Creo que es ocasión para alcanzar un debate, para que se discuta y que a final de cuentas el Congreso, que esa sería mi solicitud respetuosa, resuelva lo que en términos del debate deba tener lugar".

“Yo presenté ya una iniciativa al Congreso, precisamente para que fuera discutida, una incitativa para darle marco constitucional al matrimonio igualitario y siendo consistente con la visión y jurisprudencia ya emitida con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Sé que es una iniciativa que ha generado enorme polémica, que ha polarizado ánimos y ha polarizado posiciones de diferentes grupo, pero creo que es un derecho y, en justicia, reconocer la libertad de toda persona de escoger con quién quiere vivir y con quién hacer su vida en pareja”.





'GASOLINAZOS'

4. ¿Cuál es la razón que lo impulsó a romper la promesa que nos había hecho de que no habría más gasolinazos?

Peña Nieto respondió que él nunca se comprometió a que el precio de gasolina no subiría y destacó que en 2015 dijo que se habían acabado los "gasolinazos" y lo cumplió, pues en ese año no hubo incrementos mensuales en el precio.

“Ha habido distorsiones realmente a lo que yo comprometí. En 2015, a inicios de año, justamente dije que se habían acabado los gasolinazos, estos incrementos que se daban mes con mes y no hubo ningún incremento durante el año 2015”

“También debo decir que nunca comprometí que nunca iba a incrementarse la gasolina. Lo que sí comprometí es que habríamos de tener reducciones en las tarifas de luz eléctrica”

“Lo que debe ocurrir es liberalizar el precio de la gasolina, que haya libre competencia”.





CÁRCEL A GOBERNADORES

5. ¿Va a meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon el erario público?

El mandatario dijo que durante su administración se ha buscado combatir la corrupción de los funcionarios públicos, pero indicó que no corresponde al Presidente procesar a las personas.



“He señalado que cada gobernante es responsable de su propio actuar. No corresponde al Presidente de la República si se procesa o no a un funcionario; está en las instancias de procuración de justicia que están para investigar los señalamientos que pueda haber contra un gobernador o gobernante o funcionario público”.

“Muy pronto habrá también una Fiscalía Especial Anticorrupción que tendrá autonomía y que estará encargada de hacer las investigaciones ante los posibles señalamientos que puede haber”

“Es que no ha habido otra administración reciente en la que haya habido personas o personajes o funcionarios públicos, como ha ocurrido en esta administración, que como ahora están enfrentado procesos ante distintos señalamientos (de corrupción)”.





LEY 3DE3



5. ¿Cuándo presentará su declaración 3de3?

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que presentará su declaración ‘3de3’ cuando el Congreso defina quienes integran el Comité Ciudadano, que es el organismo encargado de determinar los formatos de las declaraciones y los datos que tendrán carácter privado.

“Cuando esté esa definición por supuesto que estaré presentando mi 3de3 pero vale pena decir algo antes, prácticamente hice pública mi declaración patrimonial, no obstante que no tengo obligación de hacerla pública, no en términos de la legislación que hoy tenemos”, dijo frente a 300 jóvenes que participaron en un diálogo abierto con motivo del cuarto Informe de Gobierno.