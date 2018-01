Detecta INE anomalías de independientes en recolección de firmas

Monterrey

Por lo menos dos aspirantes a diputaciones federales por la vía independiente podrían perder la posibilidad de registrarse como candidatos debido a anomalías detectadas en la recolección de firmas, anunció el consejero presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE, Sergio Bernal Rojas.

El consejero presidente aseguró que se han confirmado irregularidades como fotografiar las credenciales de elector o utilizar plantillas de tarjetas para cambiar los datos personales, aunque no quiso revelar el nombre de los aspirantes que podrían estar incurriendo en estas faltas.

Señaló que mañana se emitirá una notificación a los aspirantes que están siendo investigados y en un plazo de 24 horas posteriores se les citaría a una audiencia para el desahogo de pruebas.

"Efectivamente en la revisión del apoyo ciudadano se identificaron algunas situaciones, bueno, aquellas en que fueron fotocopia o donde se utilizó una plantilla para efectivamente tomarle una fotografía e irle variando los datos, desde luego aquellos casos donde no eran credenciales de elector.

"Es una cantidad considerable (de firmas no validas), insisto, en algunos casos podría, si es que se configurara así, no obtener el apoyo ciudadano necesario, pues no quedarían en el estatus de validadas porque no cumple con los requisitos", comentó.

Explicó que para el caso en donde los aspirantes excedan los apoyos ciudadanos y el porcentaje de firmas no válidas no impida el apoyo requerido por ley, el registro como candidato sería posible, sin embargo, debido a que esto configura un delito electoral, el caso se remite a la Fepade.

"En aquellos casos donde ese apoyo ciudadano fuera o estuviera pervertido en el sentido que no fuera de una fuente legal eso generaría un delito y por lo tanto la Fiscalía especializada para delitos electorales tendría que atenderlos", mencionó.

